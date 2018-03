Accordo Lega-M5s? Maroni avverte Salvini: "A rischio le giunte Regionali"

Il matrimonio tra Lega e M5s? Non s'ha da fare, secondo l'ex governatore della Lombardia Roberto Maroni. Intervistato da Lucia Annunziata a Mezz'ora in più, su Rai 3, Maroni ha lanciato un avvertimento al leader della Lega.

L'intesa tra M5s e Carrocio è tecnicamente possibile (a livello di numeri), ma impossibile nei fatti: questo il ragionamento dell'ex governatore. Il problema non è tanto "chi comanda tra i due" (Salvini o Di Maio) ma il fatto che i programmi dei due partiti siano incompatibili. "Sicurezza e reddito di cittadinanza sono due principi inconciliabili: su questo c'è una insuperabile difficoltà nel rapporto tra la Lega e il M5S".

Maroni si è detto inoltre preoccupato "per le conseguenze che l'alleanza tra Lega e Cinque Stelle avrebbe sulla coalizione di centro destra".

"Un Governo Lega-M5S romperebbe l'alleanza di centrodestra e metterebbe in crisi i governi regionali e quelli locali", ha detto Maroni.

Mentre con le larghe intese "il centrodestra si salverebbe", se Salvini fa l’accordo con Di Maio "in Regione Lombardia, Veneto e Liguria, tutte le amministrazioni rischiano di andare per aria. Se si rompe un'alleanza storica è inevitabile che sui territori ci siano queste conseguenze, ed è giusto che ci siano. Con la rottura dell'alleanza di centrodestra si tornerebbe a votare in Lombardia".

"Io faccio il tifo per un governo di larghe intese - ha detto Maroni -: garantirebbe la compatezza del centrodestra e potrebbe durare un anno per una legge elettorale fatta bene. C'è già la data: il 26 maggio 2019, quella prevista per le europee".

Quanto ad un accordo tra M5s e Lega "mi sembrerebbe un ritorno indietro alla prima Repubblica – ha aggiunto Salvini -, ai governi balneari. Spero che il centrodestra si confermi. Berlusconi teme l'Opa di Salvini su Forza Italia e teme che si affermi la leadership di Salvini ai danni del centrodestra. Spero che si eviti di buttare all'aria un patrimonio importante di alleanze".