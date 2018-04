Di Maio soffoca il dissenso dei 5 stelle e propone al PD di "cancellare" Berlusconi

"È arrivato il momento di mettere mano al continuo conflitto di interessi nell'informazione in Italia, è il momento di dire che un politico non può possedere mezzi informazione in Italia". Luigi Di Maio lo dice al termine del nuovo giro di consultazioni dal presidente della camera Roberto Fico.

Il presidente Fico ha chiesto di riferire al presidente Mattarella alle 16.30 di questo pomeriggio.

"Abbiamo detto al presidente Fico che noi siamo disponibili a sederci al tavolo per iniziare a 'contrattare il contratto' di governo. A mettere al centro i temi e a far prevalere nel più breve tempo possibile gli interessi degli italiani".

"Non vedo l'ora di mettermi al lavoro sui problemi: precariato, poverta', disoccupazione giobanile, tasse e dei tanti problemi da affrontare in Europa. "Chiedo uno sforzo anche al Pd nel senso che non si può chiedere a M5S di abbandonare le sue battaglie storiche"

"Dobbiamo abbandonare il vocabolario della prima e seconda repubblica - ha detto Di Maio dopo la seconda consultazione con il presidente Roberto Fico - E nella terza repubblica non ci sono alleanze tra le forze politiche, che fanno un passo indietro. Abbiamo il 32 per cento. Non siamo autonomi e quindi stiamo cercando di portare a casa un buon contratto di governo al rialzo, non al ribasso".

"Io capisco chi tra i nostri dice 'mai col Pd', come capisco chi tra gli elettori del Pd dice 'mai con il M5s'. Ma qui non si è mai parlato di andare con qualcuno. Qui si sta parlando non di negare differenze anche profonde. Stiamo semplicemente cominciando a ragionare in un'ottica non di schieramento. È un'opportunità, questa diciottesima legislatura. Se si riescono a fare le cose bene, altrimenti si torna al voto"

"Dobbiamo ambire a che l'informazione possa essere il più libera possibile ed è chiaro che dobbiamo fare qualcosa sulla governance Rai e sulle tv private - dice Di Maio- Fa specie che Berlusconi stia continuando a mandare velate minacce a Salvini e alla Lega tramite le su tv qualora decidesse di sganciarsi".