Riforma dei vitalizi, Fico accelera: avviata un'istruttoria

Superamento dei vitalizi per gli ex parlamentari: continua la battaglia del presidente della Camera Roberto Fico, che oggi ha affidato ai questori di Montecitorio il mandato per effettuare una istruttoria di 15 giorni sul tema dei vitalizi. Al termine del lavoro, i questori presenteranno una proposta per superare il regime attualmente in vigore.

"Dobbiamo riconoscere – ha commentato Fico - che dopo le riforme degli ultimi anni, la sensazione diffusa nel Paese è che la classe politica abbia chiesto ai cittadini sacrifici senza essere disposta a farne essa stessa, per prima. Non possiamo rimanere inerti. Una delle prime direttrici su cui dobbiamo muoverci è una riforma dei vitalizi di cui godono gli ex parlamentari",

“Dialogo tra i gruppi parlamentari”

Sulle consultazioni e i problemi nel formare il nuovo governo, il presidente della Camera aveva rilasciato una dichiarazione al Gr Rai: “I gruppi parlamentari devono dialogare fino in fondo per cercare di risolvere i temi che affliggono il Paese: lotta a povertà, alla corruzione o annullare gli incidenti sul lavoro con misure e controlli molto più adeguati. Io auspico che i gruppi parlamentari dialoghino per fare un governo che alla fine riesca a risolvere questi problemi perchè sono i problemi che ci chiedono le persone di risolvere”.