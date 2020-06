La gaffe del ministro Cancelleri: scambia la nave quarantena per una turistica

Singolare gaffe del vice ministro delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri che a Porto Empedocle (provincia di Agrigento) ha scambiato la nave scelta dal governo per la quarantena dei migranti per una nave da crociera.

È stata la nave Moby Zazà a trarre in inganno l’esponente pentastellato del governo Conte, già deputato all'Ars, tornato in Sicilia in occasione della presentazione del programma di rilancio dello scalo portuale agrigentino per circa 70 milioni di euro.

Ai microfoni di Agrigento Notizie Cancelleri si è complimentato con la città e ha detto:”Ho visto che c’è una nave ormeggiata, questo significa che arrivano turisti e che ci sono prospettive".

Dalla nave osservata in porto dal vice ministro però non sbarcano turisti, perché, per come fatto notare dai cronisti presenti, si tratta del traghetto del gruppo Onorato che è stata adibita alla quarantena dei migranti soccorsi in mare. La nave, solitamente in rada, era rientrata in porto per accogliere i 211 migranti giunti ieri a bordo di “Sea Watch 3”