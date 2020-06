"Ric*****e, farai una brutta fine": minacce al deputato dem relatore della legge contro l'omofobia

Insulti, messaggi omofobi, minacce. Oggetto il deputato dem Alessandro Zan, relatore della legge contro l'omotransfobia di cui inizierà a luglio la discussione in Parlamento. Una campagna di odio in rete. Su Twitter lui stesso ha deciso di postare alcuni screenshot, oscurando il nome del mittente. "Ricchione, ritira la legge o farai una brutta fine", scrive uno, incollando link alla pagina di Wikipedia su Adolf Hitler e il commento: "Vi faccio un regalo".

"Per essere chiari una volta per tutte, ecco un paio di esempi. Questa non è libertà di espressione. Queste sono minacce, questo è odio. Avanti più convinti che mai con la legge contro l'omotransfobia", ha scritto Zan.

Appena pochi giorni fa, la Cei aveva diffuso una nota per ribadire che a parer suo non ci sarebbe bisogno in Italia di una legge contro l'omofobia e che "un'eventuale introduzione di ulteriori norme incriminatrici rischierebbe di aprire a derive liberticide, per cui – più che sanzionare la discriminazione – si finirebbe col colpire l'espressione di una legittima opinione". Zan aveva replicato che non si tratta “di una legge contro la libertà di opinione, ma di una legge che protegge la dignità delle persone”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Partito Democratico si è stretto intorno al suo esponente, "oggetto dell'ennesima campagna di odio in rete". "La sua colpa? Essere relatore della proposta di legge contro l'omotransfobia", scrive il Pd in una nota sulla sua pagina Facebook. Sostegno anche da Nicola Zingaretti. "Alessandro Zan sta portando avanti una battaglia coraggiosa per dare all'Italia una legge contro #omofobia. Caro Alessandro, tutto il @pdnetwork è con te, contro l'odio e le discriminazioni. Un abbraccio!".