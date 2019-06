Carosello di ambulanze per la vittoria del sindaco "delle fritture di pesce"

Franco Alfieri è stato reso famoso da Vincenzo De Luca quando, nel novembre 2016 in piena campagna per il Sì al referendum costituzionale, il governatore della Campania lo prese a modello l'allora sindaco di Agropoli come campione di clientelismo. "Offri una frittura di pesce, portali sulle barche, sugli yacht" diceva De Luca ritratto in un video che divenne virale.

Oggi un altro video consegna alle cronache una immagine che il ministro della Salute Giulia Grillo definisce come folklore da condannare.

"L'uso folkloristico di preziosi mezzi di pubblica utilità, come le ambulanze va condannato senza se e senza ma. Da ministro mi fa male vedere le immagini di quei mezzi di soccorso che sfilano in un carosello elettorale -afferma su Facebook- Fatti come questo sviliscono più di tutto la reputazione di quel Servizio sanitario regionale a discapito delle persone che lavorano con passione e professionalità".

Ma cosa è successo? I fatti sono ricostruiti da SalernoToday che raccoglie la denuncia del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano.

Sette ambulanze sarebbero state impiegate in un carosello andato in scena nel cuore della notte per le strade di Capaccio-Paestum durante il turno di ballottaggio delle elezioni comunali.

"Hanno attraversato a sirene spiegate le strade della cittadina per celebrare la vittoria a sindaco del re delle fritture di pesce. Un corteo vergognoso, al seguito di un camion che trasportava una “vela” con il volto del consigliere e già capostaff del governatore De Luca"

"Mezzi gestiti, tra l’altro, dalla società Squecco, di proprietà di Roberto Squecco, imprenditore delle pompe funebri e fresco di condanna definitiva per estorsione con metodo mafioso, la cui moglie è stata appena eletta consigliera comunale nelle liste a sostegno di Alfieri. E non è un caso che la campagna elettorale di Franco Alfieri sia stata inaugurata con una grande festa evento al lido Kennedy, di proprietà di Roberto Squecco, alla presenza, tra gli altri, di Piero De Luca" denuncia ancora il consigliere regionale pentastellato.

Elezioni, carosello di ambulanze a Paestum

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"Mi dissocio completamente" spiega il sindaco eletto di Capaccio Paestum Franco Alfieri. "In quei momenti non ero al comitato in quanto impegnato in un'intervista presso un'emittente televisiva. Se fossi stato presente avrei immediatamente manifestato la mia più ferma contrarietà.