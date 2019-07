Maggioranza appesa ad un filo al Senato: la Lega rischia di perdere un seggio

Annullare l'elezione di Matteo Salvini al Senato in Calabria. La richiesta arriva dalla giunta delle elezioni e delle immunità che di fatto ha proposto l'assegnazione del seggio alla senatrice calabrese di Forza Italia, Fulvia Caligiuri.

Si è deciso, a maggioranza, di proporre all'Assemblea: l'annullamento dell'elezione del senatore Matteo Salvini nella regione Calabria e per l'effetto la sua proclamazione nella regione Lazio e conseguentemente l'annullamento dell'elezione della senatrice Kristalia Rachele Papaevangeliu proclamata nella regione Lazio; di proporre l'elezione a senatrice della dottoressa Fulvia Michela Caligiuri nella regione Calabria.

La richiesta da parte della Giunta è arrivata proprio dopo il ricorso per gravi irregolarità denunciate dalla parlamentare azzurra nell'aprile del 2018.

All'esito del riconteggio dei voti in Calabria è emerso che a Forza Italia non sarebbero stati assegnati circa 2916 voti, finiti alla Lega e a Fratelli d'Italia per una erronea trascrizione dei voti riportati alle singole liste, con una inversione nell'ordine di collocazione nei fogli di calcolo elettronici elaborati dall'ufficio elettorale e utilizzati ai fini della proclamazione degli eletti.

Maggioranza appesa a due voti in Senato

Se Salvini non perderà comunque il seggio dato che la sua elezione è stata proclamate in altre 4 regioni, l'aula del Senato dovrà pronunciarsi su una richiesta che di fatto taglierebbe un nuovo seggio alla maggioranza. Un fatto non di poco conto considerando che Lege e Movimento 5 stelle dispongono solo di tre voti di vantaggio a palazzo Madama.