Torino, Appendino sull'orlo delle dimissioni: caos tra i Cinque Stelle

Chiara Appendino, sindaca di Torino del Movimento 5 stelle, è sull'orlo delle dimissioni. I 23 consiglieri del M5s le chiedono di ritirare la candidatura della città ai Giochi invernali. Lei non cede ed è pronta a lasciare.

Torino, Appendino minaccia le dimissioni

Per due anni la maggioranza l’ha sostenuta senza esitazioni, ora l’eventuale candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026 causa uno psicodramma.

"Se andate avanti così, ce ne andiamo tutti a casa": la voce della sindaca tuona in piazza Palazzo di Città, dove la riunione è iniziata attorno alle 18 per poi continuare fino a notte fonda. Minaccia le dimissioni la prima cittadina ma poi tiene duro: mentre i consiglieri la invitano a ritirare la candidatura di Torino, lei, nell'evento olimpico sostenibile, a basso impatto ambientale, ci crede.

Candidatura alle olimpiadi invernali 2026

La pensano come lei anche i ministri Danilo Toninelli e Riccardo Fraccaro che hanno dimostrato di apprezzare il modello proposto da Torino. Ma il problema non è a Roma, bensì a Torino. Oltre ai cinque ormai noti consiglieri comunali contrari alle Olimpiadi infatti, il fronte dei no pare essersi infatti allargato.

Il dossier che Alberto Sasso, l’architetto incaricato dai Comuni dell’Unione Montana, sta mettendo a punto per il Coni e per il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, il leghista Giancarlo Giorgetti, era il nodo del contendere: i consiglieri hanno chiesto non solo di vedere il dossier, ma hanno fatto sapere alla sindaca che sarebbe uscita una posizione ufficiale del gruppo consiliare contro la candidatura di Torino.

La riunione è stata sciolta senza che si sia giunti a un accordo. La giunta Appendino, per la prima volta, traballa sul serio.