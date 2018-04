Partito Democratico, assemblea il 21 aprile: Martina si candida segretario

L'Assemblea nazionale del Partito Democratico è stata convocata per sabato 21 aprile. L'annuncio del segretario reggente del Pd Maurizio Martina.

Le indiscrezioni riferiscono di una pax siglata tra l'area che sostiene Martina e la componente renziana del Pd: intorno a Martina si coalizza un'area dei "volenterosi" che mette insieme Dario Franceschini e Andrea Orlando, Gianni Cuperlo ma anche renziani per così dire 'moderati'. Indisponibili a sostenere un governo guidato da Luigi Di Maio, le componenti di questo correntone sono tuttavia favorevoli a garantire il proprio sostegno al presidente della Repubblica nella soluzione dello stallo istituzionale.

L'opzione è stata ribadita ieri nel corso di una riunione dei parlamentari più vicini a Martina, alla quale, a quanto apprende l'agenzia Dire, avrebbero partecipato anche esponenti un tempo vicini a Renzi.

Pax martiniana o "l'estate di Martina"

Un fallimento dell'intesa tra M5s e Lega, avvicinerebbe gioco forza anche la prospettiva di un ritorno anticipato al voto. Al contrario, se l'ipotesi di un esecutivo che non coinvolge il Pd trovasse conferma, la pax martiniana, che qualcuno tra i renziani ironicamente definisce "l'estate di Martina", farebbe comodo a tutti. Una pausa più o meno lunga in cui il partito si rimette in piedi e si prepara a vere primarie per la premiership.

Il Pd sceglie il successore di Renzi

A quanto apprende l'agenzia Dire non è ancora escluso che a fronteggiare Martina non vi sia alcun sfidante.

"Sarà una tappa importante del lavoro di rilancio che stiamo facendo dopo il 4 marzo" scrive Martina in un post su Facebook in cui annuncia la propria candidatura alla segretaria del Partito Democratico.

"Sono pronto a fare la mia parte candidandomi segretario - aggiunge Martina - in coerenza con il lavoro di queste settimane da reggente e nella convinzione profonda che si possa costruire la stagione del nostro rilancio".

Martina: "Assemblea Pd convocata sabato 21 aprile"

"Penso che il tema non sia andare oltre il PD, ma rilanciarne con forza la missione. Aprirci, radicarci, ascoltare, proporre la nostra idea di cambiamento del paese. Innovare le nostre risposte ai bisogni che sono emersi anche il 4 marzo con il voto. Unendo crescita e uguaglianza. Ripartendo dai temi della giustizia sociale e da una idea forte di partito come comunità di destino. Credo fermamente nella possibilità di un impegno collettivo e sono pronto a fare la mia parte candidandomi segretario, in coerenza con il lavoro di queste settimane da reggente e nella convinzione profonda che si possa costruire la stagione del nostro rilancio".

Chi è Maurizio Martina candidato segretario PD