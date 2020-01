"Ti dimetti da consigliere e noi ti diamo un lavoro": l'audio che imbarazza la Lega

E' un piccolo terremoto in casa Lega: tutta "colpa" dell'audio trasmesso dalla trasmissione di La7 PiazzaPulita. "Tu ti dimetti da consigliere e noi ti diamo un posto di lavoro": questa la proposta del vicecapogruppo della Lega in consiglio comunale a Ferrara a una consigliera leghista "ribelle".

Ferrara, c'è un audio che imbarazza il Carroccio

C'è imbarazzo nel Carroccio, ed è inevitabile che sia così. A parlare il 19 novembre 2019 è Stefano Solaroli, vice capogruppo del partito. Si rivolge ad Anna Ferraresi, un'altra consigliera comunale: "In parole povere tu ti togli dal c...o come giustamente, ingiustamente anzi, il vice sindaco auspicava e noi ti diamo un lavoro". Le viene proposto un contratto a tempo indeterminato da hostess in una società di servizi.

Solaroli dice: "Tu sai che c’è quel servizio del trenino e c’è bisogno di una hostess che accolga le persone e gli spieghi un po’ come funziona. A me sei venuta in mente te prima di tutto perché sei una rompic...o, così ti cavo dai c... e non ti vedo più. Tu sai che è incompatibile con il ruolo di consigliere. Questo non te lo devo dire io. Nicola (Lodi, vicesindaco leghista di Ferrara, ndr) è d’accordo. Ne ho parlato con Alan (Fabbri, sindaco leghista di Ferrara, ndr) e mi ha detto: “Se a lei va bene, a me va bene”. Se lo sputi fuori mi brucio io, eh".

Audio Lega Ferrara, il sindaco Fabbri: "Io estraneo"

Il sindaco Alan Fabbri prende immediatamente le distanze: "Si tratta di una vicenda certamente deprecabile, ma che mi vede totalmente estraneo e che rimane tutta da verificare. Sto verificando l’accaduto in quanto non sono minimamente a conoscenza dei dialoghi personali avvenuti tra i due consiglieri,. Solo quando la vicenda sarà più chiara prenderò le dovute decisioni in merito e assumerò eventuali provvedimenti. Nel frattempo mi riservo, in ogni caso, di querelare chiunque abbia intenzione di infangare il buon nome della nostra amministrazione".

M5s: "Usano il Comune come un ufficio di collocamento per beghe e lotte interne"

Meno caute naturalmente le reazioni degli avversari politici del Carroccio: "Se le accuse venissero confermate ci troveremmo di fronte a una situazione in cui la politica utilizza il Comune come un ufficio di collocamento per beghe e lotte interne al partito - commenta Simone Benini, candidato pentastellato alle elezioni regionali in Emilia Romagna del 26 gennaio prossimo - Fabbri dovrebbe dimettersi immediatamente".

Ancora più duro il commento di Mario Zamorani, candidato per +Europa: "A mio avviso si configurano vari reati a carico di varie persone".

Il presidente uscente della Regione e candidato del centrosinistra, Stefano Bonaccini (Pd) non sembra invece voler alzare un polverone, almeno per adesso: "Non ho ancora visto il video, da quello che leggo sembra una cosa grave, soprattutto da parte di chi in questi giorni dichiara che se vince non ci sarà più bisogno di tessere di partito o di sindacato".

Ecco il video: giudicate voi.