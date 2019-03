Il leghista che usa la foto di tre bimbi down per "scherzare" sui social che non funzionano

Mentre il mondo era alla prese con il blocco di Facebook, Instagram e Whatsapp, c'è stato chi ha ironizzato sulla circostanza, postando su Twitter una foto di tre bambini affetti dalla sindrome di Down con la scritta "Facebook, Instagram e Whatsapp in questo momento".

Autore del tweet il giovane Augusto Casali, classe 1998, che su Facebook si definisce "social media strategist presso la Lega Toscana" e nella bio di Twitter (il profilo ora risulta non più accessibile) scriveva di essere "sovranista militante, social media manager e appassionato di geopolitica" nonché "fondatore e capo admin di dioimperatoresalvini", una pagina Fb che fa "principalmente satira (politicamente scorretta)".

Il tweet incriminato è sparito poco dopo, ovviamente non prima di essere immortalato in uno screenshot che è iniziato a girare su bachece e profili e Casali ha provato a smorzare la polemica con un post sul proprio profilo Facebook, nel quale da un lato parla di un suo "presunto post contro persone affette da sindrome di down" e dall'altro chiede scusa "per l'incomprensione".

"Ignoro le decine di ingiurie subite dopo un’ironia incompresa, voglio solo testimoniare come la cosiddetta 'gogna mediatica' sia fatta da tutte le parti politiche, non solo da 'noi': è normale nei social, già l’ho vissuta e l’affronto anch’essa con ironia, coerentemente con cosa faccio", scrive Casali.