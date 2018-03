Di Maio: "Al governo per evitare l'aumento dell'Iva"

"Chiederò che le clausole sull'aumento dell'Iva vadano disinnescate subito. È un impegno che prendiamo qui, anche se non si è formato il nuovo governo". E' l'annuncio che il capo politico del M5S Luigi Di Maio ha fatto alla platea dei commercianti di Confcommercio a Milano.

Una posizione, quella sull'Iva, che trova punti di contatto con quella espressa dal leader della Lega Matteo Salvini, che aveva detto: "All'interno delle politiche fiscali escludiamo qualsiasi elemento di tasse o accise, la clausola di salvaguardia per l'aumento dell'Iva per noi non esiste". Salvini aveva poi rilanciato: "Anzi, nel primo consiglio dei ministri cancelleremo le sette più antiche accise che gravano sull'economia italiana, la più vecchia risale alla guerra di Etiopia sulla benzina".

Di Maio è sicuro poi che in Italia si arriverà a formare un governo in tempi più brevi rispetto alla Germania, dove la cancelleria Angela Merkel ha appena giurato per dare il via ufficiale al suo quarto esecutivo, sei mesi dopo il risultato delle elezioni. "La Germania arriva in questi giorni dopo 6 mesi" a formare un governo, ha detto Di Maio, "io credo ci metteremo meno".

Quanto alla questione della presidenza delle Camere, “non c’è una partita governativa da giocare”, ha proseguito Di Maio. "Ci si giocherà il tema dei vitalizi, dei costi di quei palazzzi di cui in passato si è tanto parlato e si sceglieranno due interlocutori istituzionali per avviare consultazioni col Quirinale e con le forze politiche”.

“Oggi – ha concluso – ci sono le condizioni politiche, economiche e sociali per dare una svolta all’Italia. Dobbiamo dare tutti un contributo, facendo una buona legge di bilancio, una buona programmazione economica”.