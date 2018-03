Auto blu: in 3mila viaggiano con l'autista, ma la vera casta vive in provincia

Quante sono le auto blu? Quanto ci costano? E chi usa le auto di rappresentanza? Domande che hanno attanagliato ed infiammato la campagna elettorale e la lotta a quelli che sono il simbolo dei "privilegi della casta". Ma come stanno veramente le cose? Il Dipartimento della funzione pubblica ha realizzato il Censimento delle auto di servizio in uso alle pubbliche amministrazioni.

Le auto blu continuano a diminuire. Nel 2017 le vetture di servizio in uso presso gli enti pubblici hanno toccato quota 29.195, un taglio di 774 auto blu rispetto al 2016. Tutto questo a fronte di un aumento delle amministrazioni che hanno risposto all'indagine della Funzione pubblica. Gli enti che hanno inserito o aggiornato i dati (entro il 19 febbraio 2018) sono stati, infatti, 6.884 con un incremento di oltre l'8% sul totale delle amministrazioni coinvolte (dal 59% si è passati a circa il 68%).

Quante sono le auto blu

Le autovetture di servizio si sono ridotte nei comuni capoluogo (-28), negli enti pubblici nazionali (-119), nelle province e città metropolitane (-195) e nelle Asl (oltre 2 mila in meno). Il calo, come ha spiegato il ministero guidato da Marianna Madia, è stato dovuto anche ad una "ripulitura dei dati", visto che l'anno prima erano state considerate come auto blu vetture non classificabili come tali essendo dedicate a servizi sanitari.

Le auto di servizio sono invece aumentate nelle amministrazioni statali (+3), nelle agenzie fiscali (+14), nei comuni (+703, per la maggiore adesione al monitoraggio) e nelle Regioni (+112, anche come conseguenza del passaggio delle competenze provinciali).

Chi usa le auto blu

La grande maggioranza delle auto blu censite (26.127) risulta in uso a più servizi ed uffici senza autista, mentre solo il 10,4% (3.068) sono con autista, di cui il 3,6% (1.065) in uso esclusivo e il 6,8% (2.003) in uso non esclusivo. Le vere auto blu quindi, quelle con il conducente, sono una fetta esigua rispetto al totale delle vetture a disposizioni delle amministrazioni.

Su 14 dicasteri sforano il limite previsto per legge di 5 auto di servizio il ministero delle Infrastrutture e Trasporti (7) e quello degli Affari esteri (9), ma a sforare più di tutti è l'Agenzia delle entrate con 25 auto in uso non esclusivo con autista.

Il limite di 5 auto, tuttavia, vale solo per le amministrazioni centrali e non per i comuni. E infatti ben 10 comuni capoluogo vanno oltre tale limite. La maggiore concentrazione di auto blu si registra a Roma dove si contano 124 vetture con autista (139 considerando anche quelle senza autista). Seguono Messina con 25 auto (56 in tutto), Palermo con 24 (33 in totale) e poi a pari merito con 17 Milano (21 nel complesso), Napoli e Oristano. Chiudono Bari, Brindisi e Catania. Se si considera, invece, il numero complessivo delle auto, a svettare è Torino con 233 vetture, seguita da Firenze con 109.

Dal censimento odierno relativo al 2017 sono escluse le autovetture le autovetture di servizio, anche blindate utilizzate per ragioni di sicurezza e di protezione personale, così come quelle utilizzate dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da Anas S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero.