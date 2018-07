Vaccini, l'autocertificazione bocciata dai medici: "La legge funziona e viene cancellata"

Il ministro della Salute Giulia Grillo assicura che il valore sanitario delle vaccinazioni "non è in alcun modo in discussione", ma inizia a traballare pericolosamente l'obbligo di vaccinazioni per l'accesso a scuola (almeno così com'era stato previsto dalla legge in vigore). Le norme stabilite dal tanto osteggiato dl Lorenzin - che ha avuto il merito di riportare nel nostro Paese la copertura vaccinale dei più piccoli quasi al 95% raccomandato dall'Oms - verranno riviste "nell'ottica di un migliore bilanciamento tra il diritto all'inclusione, il diritto all'istruzione, e il diritto alla tutela della salute individuale e collettiva".

Vaccini, si va verso l'autocertificazione

Dunque si va verso una revisione o quantomeno un ammorbidimento delle norme vigenti: niente "proroghe dei termini previsti" o "misure tampone", ha specificato Grillo, ma "una serie di accorgimenti che possano rendere piu' pacifico il rapporto tra cittadini ed istituzioni sanitarie e scolastiche". Sui cambiamenti in vista per oggi o al massimo venerdì si farà chiarezza. Voci di corridoio parlano di "autocertificazione", da parte dei genitori, delle avvenute vaccinazioni per l'accesso a scuola, saltando la certificazione ufficiale della Asl.

Una conferenza stampa congiunta della ministra della Salute Giulia Grillo e del collega dell’Istruzione Marco Bussetti potrebbe ufficializzare tutto. Via l’obbligo sancito dalla legge Lorenzin di presentare entro il 10 luglio i certificati di avvenuta vaccinazione per poter entrare a scuola, in particolare nel caso di asili nido e materne (dai 6 anni in su l’ingresso in aula è comunque assicurato e per chi non è in regola sono previste solo sanzioni). Ai genitori basterà dichiarare d’aver vaccinato i propri figli. O di essere intenzionati a farlo.

Che cosa ha in mente il ministro Grillo

Pur non mettendo in discussione l'importanza sanitaria dei vaccini, Grillo ha annunciato che il Governo "nella ferma e sincera convinzione della centralita' del ruolo del Parlamento nell'ambito delle istituzioni del nostro Paese, ascoltera' ogni seria e condivisa proposta di modifica della normativa vigente".

Secondo il ministro, "l'adozione del decreto sui vaccini da parte del precedente Governo, non ha tenuto in debita considerazione le tante sollecitazioni provenienti dalle minoranze che avrebbero potuto rendere piu' pacifica e serena l'applicazione della nuova normativa". "Ciò di cui bisogna discutere, a livello politico - ha spiegato Grillo - è l'individuazione delle modalità migliori attraverso le quali le vaccinazioni debbano essere proposte alle famiglie affinchè sia sempre più consapevole - e senza riserve - la loro volontaria adesione".

"Il Ministero della salute e i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie, anche avvalendosi della collaborazione operativa dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale - ha aggiunto - accompagneranno ulteriormente le famiglie, formandole ed informandole sia in merito all'accesso alle vaccinazioni (le sedi, gli orari, le modalità di prenotazione presso i centri vaccinali) sia in ordine alle finalità dei vaccini, alla loro efficacia e al loro grado di sicurezza". Al lavoro, inoltre, anche per promuovere una nuova campagna d'informazione sul valore dei vaccini come fondamentale misura di prevenzione primaria.

Critiche dei medici

L’ipotesi dell’autocertificazione viene bocciata in partenza dai medici: "Il depotenziamento dell’obbligo, unito alle frasi del ministro Salvini sulla pericolosità dei vaccini, rischiano di far perdere rapidamente i progressi fatti negli ultimi mesi sulle coperture vaccinali" avverte Susanna Esposito, presidente dell’Associazione mondiale per le malattie infettive (Waidid).

Burioni: "Passo indietro"

Duro commento di Roberto Burioni, medico, docente di virologia e microbiologia, sulla possibilità che venga messa mano alla legge sull'obbligo delle vaccinazioni per l'accesso a scuola. "Una legge che funziona, che gli italiani stanno rispettando, che all'estero ci stanno imitando, che sta rendendo la nostra comunità più sicura e che ci farà pure risparmiare soldi viene sostanzialmente cancellata", scrive sulla sua seguita pagina Facebook. "Il diritto dei bambini che non si possono vaccinare alla sicurezza e alla vita schiacciato per dare la possibilità a genitori ignoranti ed egoisti di seguire le loro stupide e pericolose superstizioni. Giocare politicamente con le vite dei bambini è abominevole, speriamo di leggere una smentita", conclude.

Furia No vax contro il campione

Questa volta è toccato al pallavolista della Nazionale, Ivan Zaytsev finire sotto attacco dei No vax che hanno rovesciato contro di lui il proprio odio e la propria contrarietà alle vaccinazioni. Il campo di pallavolo e nemmeno la curva dei tifosi avversari questa volta sono coinvolti, bensì i profili social dell'atleta che ha "osato" - questo il tono dei commenti - pubblicare una foto che lo ritrae con la figlia Sienna. "E anche il #Meningococco è fatto! Bravissima la mia ragazza sempre sorridente! #Vaccino #SiennaZaytsev" questo è il messaggio che Zaytsev ha postato sui suoi profili social nelle scorse ore. Così come tanti sono stati i messaggi di apprezzamento per la scelta del pallavolista di vaccinare la sua bimba, centinaia sono stati i messaggi di chi l'ha offeso e minacciato. Messaggi (francamente irriferibili e disumani) ai quali Zaytsev non ha mai fatto mancare un commento, dimostrando fin troppa pazienza. "Io oltre a giocare sono un padre che decide per i suoi figli e un essere umano libero di esprimermi".