Genova, Autostrade e il Ponte Morandi: il Governo ha fatto retromarcia?

Dietrofront del Governo sul decreto Genova? Non proprio. L'edizione odierna della Stampa riprendendo una denuncia dell'onorevole "dem" Raffaella Paita descrive il retroscena dell'approvazione di un emendamento che rimetterebbe in pista Autostrade nella partita del Ponte Morandi di Genova legandolo alla presentazione di un progetto di Aspi al commissario e sindaco Marco Bucci.

L'intervento della maggioranza ha infatti depennato la parola "propedeutiche" dal comma 7 dell’articolo uno del decreto Genova sancendo così come l’esclusione del concessionario autostradale non si applicherà alle attività che precederanno la ricostruzione del viadotto.

Intanto anche il progetto realizzato da Autostrade per il nuovo viadotto sul Polcevera è nelle mani del sindaco (e commissario) Bucci: lungo 1054 metri, sarebbe posto a un’altezza simile al vecchio viadotto da ricostruire in nove mesi con travi in acciaio e soletta in calcestruzzo, con nove campate e travi appoggiate classiche, senza le strallature del Morandi.

Gianluca Rospi, portavoce M5S alla Camera e relatore del decreto Emergenze all’esame delle commissioni congiunte Ambiente e Trasporti di Montecitorio chiarisce tuttavia che l’obiettivo della maggioranza è quella di rispondere a un’esigenza di natura giuridica "tarare correttamente l’obiettivo di evitare un indebito vantaggio competitivo contenuto nel dettato del decreto Emergenze".

“Sarebbe infatti assurda una marcia indietro su questa decisione dopo che sia l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’Autorità anticorruzione, per bocca dei suoi massimi vertici, ha ritenuto plausibile e fondata la decisione di escludere Autostrade".

Sempre nell’ambito della rimodulazione dell’articolo 1 del decreto, si prevede che Autostrade per l’Italia debba consegnare immediatamente al Commissario straordinario non soltanto il ponte Morandi, ma anche il tratto delle autostrade A7 e A10 che lo collega alla rete.

Oggi intanto il ministero delle Infrastrutture e Trasporti invierà una lettera alla società Strada dei parchi chiedendo di adottatare misure per la sicurezza dell'autostrada A24/A25. Lo ha annunciato il ministro Danilo Toninelli: "Non ha il potere di chiudere alcuna infrastruttura autostradale ma abbiamo fatto un'analisi straordinaria".