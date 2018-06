Lega-M5s "a braccetto" verso i ballottaggi: ma i sondaggi premiano solo Salvini

I ballottaggi del prossimo 24 giugno potrebbero confermare i nuovi equilibri della politica italiana. Lega e Movimento 5 stelle lo sanno bene, e avrebbero stretto quello che molti osservatori non esitano a definire un "tacito patto". Un patto che a livello locale, pur non essendo ufficiale, è già a volte nei fatti, anche se Salvini non vuole (per ora) rompere con Berlusconi e Meloni.

Lega-M5s, il caso Vicenza fa scuola

Basti pensare a che cosa è successo a Vicenza, dove la sinergia M5s-Lega ha funzionato. Il centrodestra ha sostanzialmente vinto con il candidato Francesco Rucco perché i 5 Stelle non avevano alcuna lista. Il centrosinistra nulla ha potuto fare per arginare l'ondata gialloverde.

Daniele Ferrarin, ex portavoce del M5s in consiglio comunale, non l'ha presa bene: "La vicenda della mancata certificazione da parte di un vertice sconosciuto, o conosciuto anche troppo, e quindi della mancata presentazione della lista a Vicenza non può non avere delle conseguenze da parte mia. Il grave danno arrecato alla città (e non ai singoli) è sotto gli occhi di tutti. Si tratta di una scelta priva di una qualsiasi giustificazione e che mette in discussione l'equilibrio della democrazia. Beppe Grillo ha sempre definito il M5Ss come un treno in corsa con la possibilità di salire o scendere. In questo momento mi vedo costretto a scendere, auguro al treno di proseguire la sua corsa ma sui giusti binari".

A Imola Salvini è l'ago della bilancia

Ma gli esempi sono innumerevoli: il M5s avrà il sicuro appoggio leghista a Imola, dove la candidata del Pd Carmen Cappello, che ha preso il 42% dei voti contro il 29% della pentastellata Manuela Sangiorgi, ora rischia di perdere al ballottaggio. A Salvini basterà convincere il 23% degli elettori che al primo turno hanno votato Lega e scegliere la Sangiorgi.

In alcune città inoltre Davide Casaleggio non ha concesso l'uso del simbolo, ed è accaduto soprattutto quando i due schieramenti del centrosinistra e del centrodestra si trovavano appaiati nei sondaggi, sottolinea Italia Oggi. Secondo alcuni attivisti grillini "delusi" il motivo va ricercato nel tentativo di far funzionare anche a livello locale la nuova sorprendente intesa tra Lega e Movimento 5 stelle.

I sondaggi premiano solo la Lega

A guadagnarci davvero secondo i sondaggi è soprattutto Salvini, che anche mediaticamente sta rubando la scena a Di Maio. Il nuovo sondaggio Agi/Youtrend rivela che la Lega sale al 25 per cento, in continua crescita, mentre al M5s andrebbe il 30,3 per cento dei consensi, in calo continuo, di 0,9 punti rispetto a due settimane fa e di 2 punti e mezzo nei confronti del dato delle politiche del 4 marzo. E il sondaggio non tiene ancora conto dello "scandalo" sul nuovo stadio della Roma, dal quale il M5s pur non essendo coinvolto direttamente, potrebbe perdere almeno qualche punto percentuale nelle rilevazioni.

Il caso più emblematico è Siena, ex feudo "rosso". Nella città toscana il candidato democratico Bruno Valentini(27,4%)andrà al ballottaggio con il centrodestra guidato da Luigi De Mossi (24,2%). Il pallino è in mano agli elettori M5s, che qui non ha presentato nessuna lista. Decisivo per la vittoria al secondo turno sarà l’orientamento degli elettori M5s: e in tanti sono pronti a scommettere che per il candidato del Pd non è una buona notizia.