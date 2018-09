Aggressione al corteo antifascista: mazze e cinghie contro militanti

Incidenti venerdì sera al termine della manifestazione antirazzista "Mai con Salvini", organizzata a Bari in risposta alla visita di Matteo Salvini.

Secondo quanto riferito da organizzazioni e movimenti che hanno aderito alla manifestazione alcuni militanti sono stati aggrediti deliberatamente nei pressi della sede di CasaPound Italia, in via Eritrea al quartiere Libertà e 2 manifestanti sarebbero stati ricoverati in ospedale. Tra loro c'è anche l'assistente dell'eurodeputata Eleonora Forenza, il 36enne Antonio Perillo, il quale ha riportato una ferita alla testa medicata con 9 punti di sutura. Il collaboratore è stato sottoposto anche ad accertamenti con una tac.

Sulla pagina facebook "Casapound Italia Bari" ha spiegato che l'aggressione sarebbe nient'altro che la risposta a un tentativo di assalto alla sede dell'organizzazione di destra.

Come riporta Bari Today una trentina di militanti di Casapound sono stati identificati in Questura. I militanti di Casapound avrebbero aggredito i manifestanti nelle vicinanze della sede del movimento di via Eritrea. Secondo le prime indagini, almeno cinque di loro avrebbero preso parte all'aggressione utilizzando mazze e cinghie.