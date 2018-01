Beppe Grillo: "Basta fake news, non lascio i Cinque Stelle"

Beppe Grillo non lascia il Movimento Cinque Stelle. Lo dice chiaro e tondo in una lettera al Fatto Quotidiano. "È possibile - afferma Grillo - smentire delle voci? Starei abbandonando il movimento, una pioggia di testate lo ripete in tutte le versioni possibili. Stanno articolando questa stupidaggine con una sola costante: sono io che abbandono loro, non loro che abbandonano me".

"Per me - spiega il fondatore dell'M5s - lasciare il Movimento sarebbe come per un jazzista darsi al liscio. Praticamente mi stanno dando dello scemo: si vota fra meno di due mesi e, dopo oltre 10 anni, mi è girato il boccino così? Per fortuna non c'è un aggettivo per descrivere uno che si inventa una stronzata del genere, perchè lo userei senza dubbio: mi hanno davvero lasciato a bocca aperta".

"Questa - aggiunge Grillo - non è semplicemente la smentita a una grandinata di fake news: questa è l'occasione per mostrarvi come è fatto e come si comporta il sistema 'politico'-mediatico. Uno stormo di disperati che tentano di far apparire noi come loro. Si tratta di un compito davvero arduo perchè non esiste alcun 'loro', ma soltanto la finanza internazionale che si protegge con il caos".