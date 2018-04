Berlusconi a ruota libera contro i 5 Stelle: "A Mediaset li prenderei a pulire i cessi"

Silvio Berlusconi furibondo contro i 5 Stelle. "E' gente che non ha mai fatto nulla nella vita: nella mia azienda li prenderei per pulire i cessi", ha detto il leader di Forza Italia in un comizio a Casacalenda, seconda tappa del suo giro in Molise. "Di Maio ha una buona parlantina, non posso negarlo - ha detto ancora Berlusconi -, ma non ha mai combinato niente di buono per sé, per la sua famiglia, per il Paese. Non possiamo affidare l'Italia a gente come lui".

A stretto giro la replica del M5s per bocca del senatore Nicola Morra. "Meglio vivere onestamente, magari grazie al 'pulire i cessi', piuttosto che accordarsi con la #Mafia. Capito, Silvio?", ha scritto Morra su Twitter.

Ma le parole del Cavaliere non sono andate giù neppure a Matteo Salvini, segno evidente che il segretario della Lega spera ancora in un accordo col M5s: “L'insulto non serve a nulla e non costruisce nulla", ha detto Salvini.

Il leader del Carroccio ha detto di non aver intenzione di sentire Berlusconi, ma ha contattato la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati spiegandole di aver ''sondato Di Maio. Mi ha detto - ha aggiunto riferendosi sempre al leader grillino - che sta ragionando''.

Quindi ha aggiunto: ''Ho visto che la Ronzulli (la senatrice di Forza Italia, fedelissima di Berlusconi, ndr), ha detto che è tutto chiuso, ma io continuo testardamente e ingenuamente''. Dunque, ha concluso, ''Voi fate le vostre valutazioni''.