Berlusconi, nuova bordata ai 5 Stelle: "Hanno sete di potere, con loro non si può governare"

Il M5s "ha dimostrato in modo inconfutabile che non sarebbe ipotizzabile governare con loro". In un'intervista al "Corriere della Sera", Silvio Berlusconi spegne ogni speranza su una possibilità di intesa tra centrodestra e 5 Stelle. Colpa dei "grillini", secondo il Cavaliere, che alla domanda se i veti incrociati abbiano fatto saltare l'accordo per il governo che sembrava a portata di mano, risponde:

"Prima di tutto non parlerei di veti incrociati, noi non abbiamo posto veti su nessuno. Anzi, nonostante le nostre perplessità sui contenuti e i

metodi dei 5 Stelle, ci siamo detti pronti a fare responsabilmente la nostra parte, senza pregiudiziali verso nessuno, per far nascere un

governo che affronti i gravi problemi degli italiani..."