Silvio Berlusconi missione Roma: la sfida a Salvini nella partita delle piazze

Silvio Berlusconi è atteso a Roma, sul suo tavolo dossier spinosi che riguardano il futuro del Centrodestra e di Forza Italia. I parlamentari azzurri hanno bocciato senza riserve la legge di bilancio del governo gialloverde annunciando una mobilitazione che culminerà quando venerdì intorno alle 17.30 Berlusconi prenderà la parola all'Hotel Ergife in chiusura della convention forzista.

Si vota in Abruzzo, Basilicata, Piemonte e Sardegna

Non solo "l'opposizione durissima'' alla legge di bilancio, per usare le parole di Antonio Tajani. Berlusconi sarebbe alle prese anche con il nodo delle elezioni regionali. La partita sui candidati governatori di Abruzzo, Basilicata, Piemonte e Sardegna non sarebbe ancora chiusa e questa dovrebbe essere la settimana decisiva per mettere definitivamente tutte le caselle al loro posto.

Venerdì scorso, infatti, al termine del vertice di centrodestra a Milano con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, assente Matteo Salvini, fonti della Lega avevano assicurato che nel corso di una ''lunga e cordiale'' telefonata ''i leader di Fi e Lega si erano "confrontati sui nomi da proporre alle prossime amministrative e regionali" e che i candidati sarebbero stati decisi ''questa settimana''.

Allo stato, non sarebbe stato convocato nessun nuovo summit, ma non è escluso che con l'arrivo di Berlusconi nella capitale il 'trilaterale' si possa fare a breve. All'attenzione dell'ex premier, raccontano, anche il caso della sentenza Mediolanum.

Salvini: "100mila in piazza a Roma"

Nel frattempo in una sfida a distanza tra "piazze" nel corso di una diretta facebook Matteo Salvini ha lanciato un appello alla mobilitazione per la manifestazione leghista dell'8 dicembre a Piazza del Popolo: "Ci sono pronti duecento pullman da tutta Italia, a Roma ci si arriva, anche in mongolfiera o in pedalò dal Tevere, voglio centomila persone in piazza, una piazza strapiena. Non ci saranno Saviano, Lerner e Boldrini? Peccato, ci sarete voi".