Berlusconi, l'ultimo avviso a Salvini: "Se non lascia Di Maio, gli elettori lasceranno lui"

Un po' una tirata d'orecchi, un po' un avvertimento all'ex alleato. Berlusconi non le manda a dire e, in un'intervista al "Quotidiano Nazionale", sentenzia: "O la Lega abbandonerà questo governo, oppure gli elettori abbandoneranno la Lega". Secondo il leader di Forza Italia, "il consenso degli elettori moderati non può rimanere a lungo a chi permette di realizzare politiche della peggiore sinistra. Noi non ci siamo mossi di un millimetro dalla linea di centrodestra" presentata in campagna elettorale. Invece, sottolinea Berlusconi, c'è "chi ha scelto di fare un governo nel quale tutti i temi - tranne l'immigrazione - sono appaltati ai grillini, sessantottini in ritardo, che cercano di attuare confuse politiche di sinistra, oltre che del tutto inadeguati a governare".

E spiega che "non c'è un solo tema nel quale la politica statalista, anti industriale, profondamente illiberale dei 5 Stelle non caratterizzi l' azione del governo: penso al decreto Dignità, al paventato blocco dell'Alta Velocità Ferroviaria, agli ostacoli alla Tap - il gasdotto adriatico fondamentale per la sicurezza energetica del Paese - alla minacciata chiusura dell'Ilva, alla ri-nazionalizzazione di Alitalia, per non parlare della politica fiscale e di quella giudiziaria".

E il discorso Rai? Per Berlusconi "il problema non è il nome, ma il metodo". La decisione del governo di indicare Marcello Foa come presidente designato della Rai, senza una previa consultazione con le opposizioni, non gli è piaciuta affatto. Intende quindi far votare no ai suoi in Vigilanza Rai, compromettendone l'elezione. Sulla Rai, Berlusconi non discute la figura di Marcello Foa, ma come si è arrivati a indicare lui alla presidenza:

"Se siamo alleati, si ragiona e si decide insieme. Secondo: la legge prevede la maggioranza dei due terzi dei componenti della commissione di Vigilanza per la scelta del presidente Rai. Va rispettato il ruolo conferito dalla legge all'opposizione. Quando noi governavamo, abbiamo dato la presidenza della Rai a figure di valore come Claudio Petruccioli e Lucia Annunziata, ma certo non schierate con noi".

Berlusconi, dunque, chiama Salvini a un ripensamento rispetto alla sua avventura governativa con i 5 Stelle, che sono "inadeguati a governare". Per il leader di Forza Italia l'esecutivo non tiene, ma se dovesse cadere il governo Conte non sarebbe necessario votare, perché una maggioranza di centrodestra c'è.