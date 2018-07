Berlusconi in ospedale per controlli

Silvio Berlusconi si trova all'ospedale San Raffaele di Milano per una serie di esami. Il leader di Forza Italia -a quanto apprende l'agenzia Adnkronos - starà nella struttura sanitaria milanese per un paio di giorni.

Berlusconi in ospedale

Silvio Berlusconi si starebbe sottoponendo ad alcuni esami di controllo per monitorare il suo stato di salute dopo l'intervento a cuore aperto a cui è stato sottoposto nel giugno 2016 per la sostituzione della valvola aortica nell'Irccs di via Olgettina.

Sempre a quanto si apprende, i controlli non dovrebbero cambiare la sua agenda. Salvo imprevisti, l’ex premier dovrebbe lasciare l’ospedale milanese già nella giornata di oggi. Dopodichè, sempre da quanto trapela, tornerà immediatamente al suo lavoro.

Come sta Silvio Berlusconi

Berlusconi era stato immortalato in alcune foto pubblicate dal settimanale "Mio" a Formentera dove si era recato dieci giorni fa insieme alla compagna Francesca Pascale e all’inseparabile cantautore Mariano Apicella. Come riporta Tiscali News l’ex premier venerdì sera è entrato al San Raffaele di Milano per controlli di routine che tuttavia non si sono esauriti e domenica Berlusconi ha trascorso la notte nell'ospedale milanese.