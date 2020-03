Berlusconi - Pascale, la coppia è scoppiata

"Fra Silvio Berlusconi e Francesca Pascale non vi è alcuna relazione sentimentale o di coppia". E' l'ufficio stampa di Forza Italia ha dover diramare una nota per "ribadire il rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia" che lega i due che - si apprende ora - non sono (più) una coppia. Era il dicembre 2012 quando l'ex premier annunciò il fidanzamento con la ex showgirl.

Ora otto anni dopo la consacrazione di un rapporto finito per colpa uno 'scoop' del settimanale di gossip Diva e Donna, rilanciato dal sito Dagospia, e riguarda per l'appunto Silvio Berlusconi e la deputata azzurra Marta Fascina, da un pò di tempo presenza fissa ad Arcore.

Berlusconi e Pascale non sono più una coppia

I due sono stati paparazzati dal settimanale 'Diva e Donna' in Svizzera: le foto ritraggono il Cav oltreconfine per un periodo di relax in compagnia della giovane onorevole forzista campana Marta Fascina: classe 1990, originaria di Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, eletta nel collegio blindato Campania 1 alle ultime politiche del 2018.

La deputata di Forza Italia Marta Antonia Fascina alla Camera dei Deputati, Roma, 7 maggio 2018. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI

Gli 'scatti', raccontano, avrebbero riacceso i riflettori sui rapporti tra il 'vecchio' e il 'nuovo' cerchio magico, facendo riemergere antichi dissapori. Torna, dunque, ancora una volta alla ribalta la 'vita privata' del 'capo'. E molti azzurri si chiedevano quale fosse stata la reazione di Francesca Pascale, compagna dell'ex premier. Già nel gennaio scorso Pascale, in un colloquio con 'Novella 2000', aveva smentito voci di una relazione tra Fascina e il leader forzista, pur ammettendo la presenza della deputata a Villa San Martino in qualità di stretta collaboratrice del presidente. Allo stato, Fascina è anche segretario della commissione Difesa della Camera.

Berlusconi, Pascale: "Sono stupita"

"Sono stupita... L'unica cosa che posso dire è che al mio presidente vorrò sempre un infinito bene''. Francesca Pascale commenta così all'Adnkronos la nota diffusa da Forza Italia.

Il comunicato di fatto ufficializza la fine della loro storia d'amore e Pascale non mostra rancore.

''Auguro al presidente tutta la felicità del mondo. E spero che possa trovare una persona che si prenda cura di lui come ho fatto io con lui".

Pascale si dice ancora sorpresa da quanto successo e guardando le foto del settimanale ironizza: "Mi fa simpatia vedere un deputato della Repubblica portare a spasso il mio cagnolino... Va bene così".