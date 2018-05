Berlusconi "riabilitato": perché la clamorosa decisione del Tribunale cambia tutto

Silvio Berlusconi potrà di nuovo correre per le elezioni. A deciderlo il Tribunale di Sorveglianza di Milano che di fatto cancella le conseguenze della condanna per frode fiscale del 2013 legata al processo sul diritti Mediaset che aveva fatto scattare l'incandidabilità per l'ex premier prevista dalla cosiddetta legge Severino. Lo scrive il Corriere della Sera.

Salvini: "Felice per Berlusconi"

"Berlusconi che torna candidabile è una buona notizia per lui, e ne sono davvero felice, e soprattutto per la democrazia" scrive in una stringata nota ufficiale il segretario della Lega Matteo Salvini. "Parziale giustizia a solenne ingiustizia, aspettando Strasburgo'' scrive su Twitter l'ex presidente del Senato Renato Schifani, commentando la notizia.

Berlusconi riabilitato: l'ordinanza del tribunale

La decisione di concedere la riabilitazione all’ex presidente del Consiglio, prevista per giugno, è stata invece presa nel tardo pomeriggio di venerdì in camera di consiglio, cioè senza la presenza della difesa e del rappresentante della Procura Generale, scrive il Corriere.

Il 12 marzo i legali di Berlusconi, gli avvocati Franco Coppi e Niccolò Ghedini, avevano depositato in cancelleria l’istanza con la richiesta firmata dal loro assistito. Erano già passati quattro giorni (ma di mezzo c’era un fine settimana) dalla scadenza dei tre anni che la legge prevede che debbano trascorrere dalla espiazione completa della pena prima che si possa presentare la domanda, termine appunto che cadeva l’8 marzo scorso.

L’ordinanza è immediatamente esecutiva, il che vuol dire che già da ieri Berlusconi è formalmente riabilitato a tutti gli effetti.

Berlusconi, la condanna per la sentenza Mediaset

La Corte di cassazione il primo agosto 2013 aveva confermato la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’appello di Milano nel processo relativo ai diritti tv Mediaset: Berlusconi era stato condannato a quattro anni di reclusione, tre dei quali erano stati però cancellati dal condono.

Il resto della pena il Cavaliere l’ha espiata in affidamento in prova ai servizi sociali recandosi per quattro ore, un giorno alla settimana, nell’istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone, svolgendo fino all’ 8 marzo del 2015 "attività di volontariato" a favore degli anziani ricoverati.

Berlusconi, Forza Italia: "Giustizia è fatta"

"Giustizia è fatta". Esulta su Facebook Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.