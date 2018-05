Ruby ter, chiesto il rinvio a giudizio per Berlusconi

Ancora guai giudiziari per Silvio Berlusconi. La procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per il leader di Forza Italia nell'ambito del processo Ruby ter. Secondo quanto appreso da AdnKronos, insieme a Berlusconi, accusato di corruzione in atti giudiziari, il pm Laura Longo ha chiesto anche il rinvio a giudizio per Roberta Bonasia, ex infermiera di Nichelino, accusata di calunnia, falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari.

L'udienza è stata rinviata al 1 giugno per la discussione della difesa di Berlusconi, al termine della quale il gup dovrà decidere se sollevare il conflitto di competenze tra procure o accogliere la richiesta di rinvio a giudizio.

Nei giorni scorsi, Silvio Berlusconi aveva ottenuto la "riabilitazione" dal tribunale di sorveglianza di Milano (che ha di fatto cancellato le conseguenze della condanna per frode fiscale del 2013 legata al processo sul diritti Mediaset che aveva fatto scattare l'incandidabilità per l'ex premier prevista dalla cosiddetta legge Severino).