Berlusconi ricuce e Di Maio corteggia Salvini: la giornata politica in pillole

Dopo lo strappo di ieri, Berlusconi prova a ricucire con la Lega. A Matteo Salvini non erano andate giù le parole pronunciate dal Cavaliere nei confronti dei 5 Stelle ("a Mediaset li prenderei a pulire i cesso"), ma soprattutto l’apertura decisa ad un accordo con il Pd ("Io penso a un governo di centrodestra che guardi al gruppo misto e ad alcuni esponenti del Pd: su questo punto la penso molto diversamente da Giorgia Meloni e Matteo Salvini").

Oggi però Berlusconi torna su suoi passi. "Non ho mai detto di voler fare un governo con i voti del Pd, con il Pd non c’è nessun contatto e rapporto in corso. Io ho solo detto che avremmo dovuto come centrodestra presentarci in Parlamento con il nostro programma e raccogliere i voti di tutti coloro che non ritenessero cosa buona per l’Italia e per loro andare a nuove elezioni".

Berlusconi: "Nel centrodestra va molto bene"

E la crisi tra Fi e Lega? Nel centrodestra va “molto bene, ho parlato anche con Giorgetti, siamo sempre assolutamente convinti che dobbiamo fare un governo. Il centrodestra è unito e Salvini è la persona che deve esprimere il leader, tutto come il prima”, ha detto Silvio Berlusconi a Campobasso, ripreso dalla Tv del Fatto Quotidiano.

Di Maio: "Con la Lega si può fare un buon lavoro"

La novità più interessante della giornata è però un’altra e riguarda Luigi Di Maio che al salone del mobile è tornato ad usare parole al miele per il segretario della Lega: Per il capo politico del M5s, "con la Lega di Matteo Salvini" si può fare "un buon lavoro per il Paese". "Possiamo fare cose molto importanti. So bene il momento politico che sta vivendo la Lega, ma ho avuto modo di testare sua affidabilità per l’elezione dei presidenti delle Camere e sono sicuro che se firma un contratto di governo tiene fede ai patti" ha aggiunto.

"Ce la metterò tutta"

"Io ce la metterò tutta per andare incontro alle esigenze di chi ci può dare una mano a cambiare le cose” ha assicurato ancora Di Maio. "Quando si fa un progetto di governo e' come occuparsi di un proprio figlio perché bisogna cercare di dare il meglio al paese. Come quando ti nasce un figlio - insiste Di Maio- cerchi il meglio per lui, allo stesso modo stiamo cercando di fare la stessa cosa nella creazione di questo governo. Saranno giorni, ore importanti", sottolinea. "Tutti riflettano e si prendano il loro tempo. Ovviamente aspettiamo le deduzioni e le osservazioni del presidente della Repubblica, ma questo è il momento in cui possiamo fare grandi cose e c'è bisogno di venirsi incontro. Io ce la metterò tutta per andare incontro alle esigenze di chi ci può dare una mano a cambiare le cose".