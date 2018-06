I deputati del Pd ci sono costati quasi 14 milioni di euro, il treno di Renzi 130mila

Nel 2017 il gruppo del Partito Democratico ha ricevuto dalla Camera, in base al regolamento di Montecitorio, quasi 14 milioni di euro: 13.702.968 euro per la precisione. Nel rendiconto di fine anno, approvato dai revisori alcune settimana fa, risulta un avanzo di 397.202 euro. Una chiusura in attivo, insomma.

Ma come ha speso il Pd il contributo della Camera?

Andando alle spese, emerge che la voce di gran lunga più consistente è quella dei costi del personale: 10.592.918 euro."Le spese sostenute per il personale dipendente assorbono l'80% del contributo erogato dalla Camera dei deputati", si legge nel rendiconto.

Al 31 dicembre 2017 i dipendenti erano 143, più 8 distaccati dal partito. Di questi, molti non hanno visto confermato il contratto di lavoro per via della significativa riduzione del numero dei parlamentari dopo la sconfitta del 4 marzo. Ora i deputati Pd sono 111. A fine 2017 erano 282. E fino all'anno precedente erano ben 301, prima che in 9 lasciassero il gruppo ovvero Pier Luigi Bersani e gli altri confluiti in Mdp.

Il resto del contributo Camera è stato speso in vari modi, ma la maggior parte dei costi rientra nella categoria 'servizi': 1.991.120 euro. Qui rientrano le diverse attività del gruppo dall'organizzazione di convegni alla pubblicazione di materiale, gli stand alla Festa de L'Unità. C'è anche un contributo per il treno di Matteo Renzi: 130.133 euro. Una 'miseria' rispetto al contributo che diede il gruppo Pd l'anno precedente per il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016: quasi un milione e mezzo di euro, 1.416.384 per la precisione.

La campagna informativa nazionale, in collaborazione con il gruppo parlamentare Pd del Senato, sulla attività parlamentare svolta da deputati e senatori nei quattro anni di legislatura trascorsi, partecipando all'evento organizzato dal Pd denominato 'Treno Destinazione Italia'. L'onere complessivo riguardante la locazione di uno spazio apposito in una carrozza del treno, la stampa e la distribuzione del materiale di comunicazione è stato di 130.133 euro".

Nel 2017, poi, il gruppo dem di Montecitorio ha speso 373.320 euro nel capitolo 'studio' per "indagini demoscopiche commissionate a due società specializzate per rilevare informazioni e pareri dell'opinione pubblica su argomenti e materie trattate dal gruppo nelle commissioni permanenti e in aula".

Per quanto riguarda il capitolo 'editoria', il gruppo ha speso 107.216 euro per "l'acquisto di quotidiani e riviste per la presidenza del gruppo" e abbonamenti ad agenzie di stampa, a riviste specializzate. Tra queste ultime figurano pubblicazioni sul mondo del lavoro come 'Plus plus lavoro' del Sole24Ore, la 'Notizie Agenzia Agricoltura' di Agricolae e 'Ristretti Orizzonti' di Granello di Senape, associazione di volontariato che si occupa del mondo carcerario.

La voce di rendiconto oneri della 'comunicazione', pari a 1.203.744 euro, "si riferisce principalmente alle attività svolte per favorire e divulgare il lavoro prodotto dal Gruppo (...) Tra le principali iniziative -si legge nel rendiconto- ricordiamo: la creazione della campagne di comunicazione e informazione tv e radio locali e sui social network (633.197 euro); la partecipazione, con un proprio stand istituzionale, alla Festa nazione de L'Unità a Imola (129.588 euro)".

"Quindi altri 16.615 euro per altre iniziative come Scuola Dem e 65.951 per "opuscoli, manifesti e locandine su 'La verità sulla morte di Aldo Moro'".

Poi 26.241 euro per "attività di divulgazione del lavoro parlamentare sul territorio". E ancora i rimborsi delle spese sostenute dai deputati in rappresentanza del gruppo: 8.584 per attività svolte all'estero e 19.649 in Italia. Per il sito, l'app del tablet e i telefoni cellulari sono stati spesi 55.864 euro. La voce di rendiconto oneri 'altri servizi' riguarda l'ammontare di tutte le spese di gestione del gruppo ovvero 301.840. Di questi, 158.282 euro sono andati in spese telefoniche.