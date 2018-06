Basta bimbi dimenticati in auto: sensori sui seggiolini e un corso per i genitori

L'ultimo caso è stato quello della piccola Giorgia, morta a 7 mesi dopo essere stata dimenticata in auto dal papà. Quello avvenuto a Pisa il 18 maggio scorso è soltanto l'ultimo episodio di un fenomeno che, sempre più spesso, torna a riempire le pagine di cronaca dei quotidiani italiani e non. Una lunga serie di decessi che hanno come sfortunati protagonisti bimbi in tenera età. Ma come si può porre rimedio a questo fenomeno? La deputata della Lega, Elena Murelli, ha presentato un disegno di legge per installare degli avvisi sonori sui seggiolini: “E’ ora di dire basta alle orribili morti di bimbi dimenticati in auto sotto il sole. E’ uno dei primi impegni che mi ero ripromessa di prendere una volta arrivata in Parlamento. Ora il progetto di legge sull’obbligo dei dispositivi antiabbandono è stato presentato alla Camera”.

“Misure volte a prevenire l'abbandono accidentale dei bambini nell'abitacolo dei veicoli. I sistemi di ritenuta dovranno avere un dispositivo “di avviso sonoro che segnali la permanenza del bambino sull'apposita seduta in caso di portiera chiusa e motore spento”.

Secondo Murelli, anche se le statistiche indicano in 8 i bambini morti dal 1998 al 2017 “importante è agire sulla prevenzione e creare una cultura di maggiore attenzione verso i nostri figli”. Purtroppo un caso si è verificato anche a Piacenza nel 2013 e da allora la deputata, nonché mamma, ha sempre pensato che fosse necessario una legislazione per ovviare a questo problema. “Queste morti – continua la Murelli - pesano come macigni sulle famiglie e rischiano di frantumarle. Il progetto di legge vuole dare lo spunto per una legge europea, dato che le statistiche in altri Paesi Ue non ci sono, ma il problema esiste”.

Formazione per i genitori e campagna in Rai

Il disegno di legge, che modifica l’articolo 172 del Codice della strada e che non prevede obblighi finanziari, è volto a informare sull’amnesia dissociativa, che fa sì che un genitore si dimentichi di avere un figlio in auto. Il Pdl è composto di tre articoli e prevede anche corsi di formazione per i futuri genitori e una campagna sociale Rai di informazione sul nuovo obbligo e sulla malattia.

Bambini dimenticati in auto: i casi dal 1998

Come detto in precedenza, quello di Giorgia, avvenuto nel maggio 2018 è soltanto l'ultimo caso. Prima di lei, tra il 1998 e il 2017, erano stati otto gli episodi di bambini morti dopo essere stati dimenticati in auto.