Decreto dignità, il governo si compatta contro Tito Boeri: "Si dimetta"

Scintille governo-Tito Boeri. Si chiude (per ora) con un attacco al presidente Inps la lunga polemica sul decreto dignità.

“Le dichiarazioni contenute nella nota congiunta dei ministri Tria e Di Maio rivolgono un attacco senza precedenti alla credibilità di due istituzioni nevralgiche per la tenuta dei conti pubblici nel nostro Paese e in grado di offrire supporto informativo alle scelte del Parlamento e all'opinione pubblica. Nel mirino l'Inps, reo di avere trasmesso una relazione 'priva di basi scientifiche' e, di fatto, anche la stessa Ragioneria Generale dello Stato che ha bollinato una relazione tecnica che riprende in toto le stime dell'Inps". Lo dichiara il presidente dell'Inps, Tito Boeri, replicando alla nota congiunta dei ministri del Lavoro Luigi Di Maio e dell'Economia Giovanni Tria, sui numeri del decreto dignità.

"Le stime di fonte Inps sugli effetti delle disposizioni relative ai contratti di lavoro, contenute nel decreto, sono prive di

basi scientifiche e in quanto tali discutibili" secondo Tria e Di Maio. Al centro del dibattito le critiche al provvedimento che porterebbe, secondo alcune interpretazioni, a una riduzione di 80mila posti di lavoro circa in dieci anni. Sarebbe l'effetto della stretta sui tempi determinati, con la riduzione tra l'altro della durata massima dei contratti dagli attuali 36 a 24 mesi.

Boeri: "Negazionismo economico"

"Siamo ai limiti del negazionismo economico", "il provvedimento - sottolinea il presidente dell'Inps - comporta un innalzamento del costo del lavoro per i contratti a tempo determinato e un aumento dei costi in caso di interruzione del rapporto di lavoro per i contratti a tempo indeterminato. In presenza di un inasprimento del costo del lavoro complessivo, l'evidenza empirica e la teoria economica prevedono unanimemente un impatto negativo sulla domanda di lavoro. In un'economia con disoccupazione elevata, questo significa riduzione dell'occupazione".

"E' difficile stabilire l'entità di questo impatto, ma il suo segno negativo - insiste Boeri - è fuori discussione. La stima dell'Inps è relativamente ottimistica. Prevede che il 10% dei contratti a tempo determinato che arrivano a 24 mesi di durata non vengano trasformati in altri contratti, ma diano luogo a flussi verso la disoccupazione riassorbiti al termine della durata della Naspi. Non si contemplano aggravi occupazionali legati alle causali. In termini assoluti l'effetto è trascurabile: si tratta dello 0,05% dell'occupazione alle dipendenze in Italia. Da notare che l'effetto, contrariamente a quanto riportato da alcuni quotidiani, non è cumulativo. In altre parole il numero totale non eccede mai le 8.000 unità in ogni anno di orizzonte delle stime".

"Se l'obiettivo del provvedimento era quello di garantire maggiore stabilità al lavoro e più alta produttività in futuro al prezzo di un piccolo effetto iniziale di riduzione dell'occupazione, queste stime non devono certo spaventare. Spaventa invece - sottolinea - questa campagna contro chi cerca di porre su basi oggettive il confronto pubblico. Consapevoli dell’incertezza che circonda le stime svolgeremo, come sempre, il monitoraggio attento, che peraltro la legge ci richiede. Ma sin d’ora, di fronte a questi nuovi attacchi - e a quelli ulteriori del ministro Salvini - non posso che ribadire che i dati non si fanno intimidire”.

Salvini: "Boeri si dimetta"

Secondo Salvini, il presidente dell'Inps si dovrebbe dimettere. "Il presidente #Inps, nominato da #Renzi, continua a ripetere che la legge #Fornero non si può toccare e che gli immigrati pagano le pensioni degli italiani. Io penso che sbagli e che si dovrebbe dimettere" scrive il vicepremier su Twitter. Dimissioni a cui Boeri, secondo quanto trapela, non pensa minimamente.