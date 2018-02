Boldrini sgozzata: il folle fotomontaggio su Facebook

Sta facendo discutere il post di pessimo gusto circolato su Facebook che ritrae Laura Boldrini, presidente della Camera dei deputati, decapitata e vicino alla scritta: "Questa è la fine che deve fare. Così, per apprezzare le usanze dei suoi amici".

Il fotomontaggio

Sabato 3 febbraio 20\8, un uomo ha postato sui social un'immagine raccapricciante della Boldrini sgozzata con un filo di sangue che esce dalla bocca. A denunciare il tutto sono stati "I Sentinelli di Milano", gruppo laico e antifascista molto attivo in città che combatte da tempo contro l'omofobia e il razzismo.

Individuato il responsabile

La Polizia postale e delle telecomunicazioni ha individuato il responsabile del post minatorio pubblicato ieri su Facebook nei confronti della Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini. E’ in corso nella provincia di Cosenza una perquisizione nei confronti di un cinquantottenne.

La denuncia

"Non crediamo sia più tempo come pratica da social di cancellare il nome e il cognome di chi scrive o pubblica cose così - ha scritto Luca Paladini, portavoce del gruppo -.Noi diamo per scontato che Laura Boldrini abbia un grado di protezione tale da non rischiare nulla", ma di persone così "si sta riempiendo il Paese con mandanti politici fin troppo noti".

Il riferimento del fotomontaggio è, quasi senza ombra di dubbio, all'omicidio di Pamela Mastropietro, la ragazzina romana di diciotto anni uccisa, fatta a pezzi e nascosta in due trolley a Macerata per la cui morte - per ora - è stato arrestato un ventinovenne nigeriano.

Proprio a Macerata, e proprio nel giorno in cui qualcuno ha deciso di pubblicare su Facebook il fotomontaggio della Boldrini, Luca Traini - incensurato ed ex candidato della Lega - ha sparato dalla sua auto contro sei immigrati, ferendone in maniera grave due.

Finito il suo "lavoro", l'uomo si è annodato un tricolore attorno al collo, ha fatto il saluto romano e si è consegnato ai carabinieri che gli davano la caccia.

