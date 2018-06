Bonus cultura da 500 euro a rischio, il ministro Bonisoli non è favorevole. Insorge il Pd

E' a rischio il bonus cultura ai diciottenni - la 18app, 500 euro in buoni da spendere. E il mondo politico non resta indifferente. Procediamo con ordine. Tutto inizia con l'intervista del Corriere della Sera al ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli: il bonus "vale 200 milioni, meglio far venire la fame di cultura ai giovani, facendoli rinunciare a un paio di scarpe" sostiene il ministro.

Ascani (Pd): "Atteggiamento irresponsabile"

La deputata Pd Anna Ascani parla di "atteggiamento irresponsabile e svilente nei confronti di 18app, ma soprattutto dei nostri giovani".

"È delirante arrivare a dire che sarebbe più educativa per un ragazzo la rinuncia a un paio di scarpe per permettersi i consumi di cultura che avere 18app. Come se tutti i ragazzi in questo Paese potessero permettersi i consumi culturali, come se non fosse responsabilità pubblica educare alla cultura" dice la giovane deputata dem.

"Il sospetto - aggiunge Ascani - è che il ministro Bonisoli cerchi goffamente un motivo qualsiasi per tagliare i fondi a 18app, visto che il suo partito ha promesso ingenti tagli delle tasse fortemente classisti. Bonisoli e la Lega abbiano il coraggio di dire questo, invece che sperticarsi in penose lezioni paternalistiche su come si educherebbero i ragazzi alla cultura sul mantenimento di 18app il Pd darà battaglia insieme al mondo della cultura e ai tanti ragazzi e ragazze che per la prima volta hanno visto un governo scommettere su di loro. E che ora dovrebbero pagare il costo delle promesse irrealizzabili della coppia Salvini - Di Maio".

Confindustria approva il bonus cultura

Sulla stessa lunghezza d'onda Marco Polillo, il presidente di Confindustria Cultura Italia: "I numeri dicono che quasi 800 mila ragazzi hanno speso ad oggi oltre 260 milioni di euro, tra libri, musica, concerti, cinema, musei, teatri, eventi culturali e altro. Per un Paese che, secondo i dati ISTAT, è molto indietro sul piano dei consumi culturali e dei prodotti creativi, ci sembra un segnale incoraggiante, perché oltre alle necessarie politiche di incentivazione dell’offerta, è fondamentale una progettualità di sostegno alla domanda”.

La palla passa al governo Conte: una decisione dovrà arrivare in tempi brevi, probabilmente entro l'estate.