Bossi in condizioni critiche ma stabili: il bollettino dell'ospedale

Le condizioni di Umberto Bossi, ricoverato da giovedì sera nella Rianimazione dell'Ospedale di Varese, "restano critiche ma stabili". Lo si legge nell'ultimo aggiornamento diffuso dall'Asst dei Sette Laghi.

Il fondatore della Lega "è sedato e monitorato costantemente - si legge nel bollettino che specifica come proseguano le indagini diagnostiche per chiarire il quadro clinico.

"In assenza di novità rilevanti - concludono dall'ospedale - il prossimo aggiornamento è in programma per lunedì 18 febbraio intorno a mezzogiorno".

"Le condizioni di papà sono stabili e si rimetterà presto da combattente qual è" spiega all'Adnkronos Renzo Bossi: "Vogliamo ringraziare tutti i militanti, gli amici e le cariche istituzionali che tramite noi fanno sentire la vicinanza a papà, oltre che la struttura sanitaria che si sta prendendo cura di lui".

Come sta Umberto Bossi: ultime notizie

Umberto Bossi ha avuto un malore attorno alle 16.30 di giovedì pomeriggio nella sua abitazione di Gemonio, nel Varesotto. Avrebbe perso i sensi e si sarebbe accasciato a terra battendo la faccia. A chiamare i soccorsi i familiari che erano con lui. Prima l'arrivo di una ambulanza per gli iniziali soccorsi: è stato subito intubato per poi essere trasportato in elicottero in ospedale. Al suo fianco ci sono la moglie e i figli.

Renzo Bossi: "Papà è un guerriero"

"Papà come sempre è un guerriero". All'AdnKronos, il figlio del fondatore della Lega, Renzo Bossi, sottolinea che lui e la sua famiglia, in questo momento difficile "stanno sentendo la vicinanza di molte persone, che vogliamo ringraziare". Il Senatur è ricoverato a Varese presso il reparto di terapia intensiva, all'ospedale di Circolo. "Siamo in attesa dei prossimi esami, dopo la caduta di ieri in casa che gli ha procurato un trauma cranico" aggiunge Renzo Bossi.

"Sta meglio, si è scongiurato quello che si temeva, cioè che potesse essere un'emorragia cerebrale". A fornire l'aggiornamento sulle condizioni di salute del fondatore della Lega è il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, secondo il quale la crisi sarebbe stata determinata "dalle alterazioni di alcuni valori del sangue forse causate da alcune medicine che prende".