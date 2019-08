Pacchi sospetti a Zingaretti e Conte: "C'erano eroina e liquido vinilico"

La Digos sta indagando su una busta recapitata questa mattina alla sede centrale del Partito Democratico di Roma indirizzata a Nicola Zingaretti, contenente una polvere bianca risultata poi essere eroina.

A quanto fa sapere la Questura, la busta è arrivata questa mattina e ha insospettito gli addetti che hanno chiamato le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Ad aprirla gli artificieri. La polvere bianca all'interno è stata poi identificata come eroina. Non si ha ancora alcuna certezza sul luogo da cui è stata spedita.

Non conteneva eroina ma un liquido vinilico non pericoloso il pacco arrivato questa mattina a Palazzo Chigi indirizzato alla presidenza del Consiglio. Anche in questo caso sono intervenuti la Digos e il Nucleo Nbcr dei Vigili del Fuoco.