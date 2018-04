Terremoto Pd, Calenda minaccia: “Se si alleano con i 5 stelle lascio”

Continua il terremoto nel Pd, dopo l'apertura di Maurizio Martina ad una trattativa per formare un Governo con il Movimento 5 stelle. La minaccia di abbandonare i dem in caso di nozze con Di Maio arriva via Twitter da Carlo Calenda: “In caso di alleanza con i 5 stelle lascerò il Pd”. Il ministro dello Sviluppo economico, rispondendo a un post di un follower che gli ricorda di aver "promesso di dimettersi da nuovo iscritto in caso di trattativa con i 5 Stelle".

In caso di alleanza. E lo confermo https://t.co/lh2avTfLKZ — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 25 aprile 2018

"A mio avviso sarebbe stato saggio ripartire subito dopo il 4 in modo diverso. Grande campagna di tesseramento, avvicinare persone nuove e una segreteria "costituente" con dentro ex segretarie, ex PDC e Presidenza a Gentiloni. Non mi pare che la proposta abbia suscitato entusiasmi": ha aggiunto sempre su Twitter Calenda.

Su Renzi

"Renzi è stato uno dei migliori presidentidel Consiglio italiani. Ma se ti dimetti ti dimetti. Non ti dimetti da PDC x chiedere elezioni dal giorno dopo e poi da segretario x continuare a farlo via Orfini e compagnia. È dannoso per lui e per il Pd. Meglio dentro una segreteria collegiale a viso aperto".