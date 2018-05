Pd, il ministro Calenda lascia la politica: "Farò lo scrittore poi il manager"

Il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda non si candiderà alle primarie del Pd. "Non ci penso proprio a candidarmi alle primarie", ha detto Calenda intervenendo a Focus Economia su Radio24.

"La prima cosa che farò scriverò un libro, ma non sulla mia attività di governo. E poi tornerò a fare il manager".

Nelle ultime ore ha tenuto banco lo scontro tra Calenda ed Emiliano sulla nota vicenda dell'Ilva di Taranto.

"Certo, è vero sono andato a sbattere contro un muro perché chi prova a risolvere i problemi, ogni tanto va anche a sbattere contro il muro. Il problema è capire se è il muro è stato costruito per difendere i lavoratori o invece per non risolvere il problema". Lo afferma Carlo Calenda, Ministro dello Sviluppo economico, a Focus Economia di Sebastiano Barisoni su Radio 24 rispondendo alle parole del Governatore della Puglia Michele Emiliano che lo aveva accusato della fallita mediazione tra i sindacati per la vendita dell'acciaieria.

"Volevo che tutta l'Italia capisse che Calenda è andato a sbattere contro un muro di cemento armato senza che nessuno lo aiutasse a fallire - aveva detto ieri Emiliani - Ha fallito perché non ha una percezione esatta di quello che succede all'Ilva, come probabilmente non ce l'ha anche di altre vertenze che non ha risolto".

Sull'accordo con i sindacati, il ministro conclude a Radio 24. "La mia idea è che i sindacati in questa situazione hanno paura di confrontarsi con un accordo e preferiscono lasciare la situazione com'è, sperando che il nuovo governo trovi delle formule differenti".