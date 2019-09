Calenda anticipa Renzi e apre la scissione nel Pd: "Nuovo movimento liberal-progressista"

Carlo Calenda rispettando quanto aveva annunciato - caso strano tra chi masticando politica si imbatte nella coerenza - apre la scissione dal Partito Democratico trasformando SiamoEuropei in un movimento politico.

"Il cambio dello Statuto sarà depositato nei prossimi giorni" annuncia l'ex ministro dello sviluppo economico che prepara "la nascita di un movimento politico liberal-progressista".

"Non possiamo lasciare i riformisti senza una casa"

Il casus belli è noto, ovvero la nascita del nuovo governo frutto dell'accordo del Pd con il Movimento 5 stelle e Liberi e Uguali.

"Ho combattuto questa alleanza con tutte le mie forze. La composizione del Governo, con la Presidenza del Consiglio e i Ministeri degli Esteri, del Lavoro, dell'Istruzione, dello Sviluppo economico, dell'Ambiente in mano ai 5S e la Sanità in mano a LeU, dimostra che il Pd ha rinunciato anche a lavorare seriamente sulle priorità (Istruzione, Sanità e Investimenti digitali e ambientali), condivise nella Direzione del Pd del 26 luglio. Tutto ciò è per me inspiegabile".

Calenda caldeggia la nascita di un movimento politico liberal-progressista. "Sarà prima di tutto -spiega Calenda- un lavoro di produzione di idee e di mobilitazione di classe dirigente. Un impegno serio che richiederà tempo. Nei prossimi giorni depositeremo il cambio dello Statuto trasformando SiamoEuropei in un movimento politico. Ragioneremo sull'opportunità di cambiare nome. A dicembre faremo partire il tesseramento".

Il primo a seguire l'eurodeputato è l'ex direttore dell'istituto superiore di sanità, Walter Ricciardi, a cui sarà affidato il primo progetto tematico incentrato sulla sanità-

"Inizia oggi un percorso lungo e difficile. Non era nei piani. Ci siamo sempre battuti per costruire un Fronte repubblicano ampio e coeso a difesa dei valori liberal democratici. Avremmo preferito un'altra strada. Ma questa non ci spaventa. Anzi".

Dopo l'annuncio il primo scontro con il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, con cui Calenda aveva condiviso il partito fino a pochi giorni fa. I toni sono da fratelli coltelli.

Se il vicesegretario dem rivendica la nomina del presidente del Pd Paolo Gentiloni come commissario Europeo, Calenda saluta gli ormai ex compagni di partito citando Churchill: "Alcuni uomini cambiano partito per amore dei loro principi; altri i loro principi per il partito".