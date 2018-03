Pd condannato all'ininfluenza: fuori dalle "stanze dei bottoni" di Camera e Senato

Un vicepresidente, un questore e 4 segretari per il Movimento 5 Stelle; un vicepresidente e 3 segretari per la Lega. Solo Forza Italia ottiene un vicepresidente, un questore e un segretario; Fratelli d'Italia ottiene un Questore. Il Pd, terzo gruppo parlamentare a Montecitorio, si deve accontentare di un vicepresidente.

L'elezione dell'Ufficio di Presidenza della Camera non cambia lo schema già visto in Senato: M5s e Lega pigliatutto, con il M5s che sfruttano al massimo la consistenza del loro gruppo e ottengono quasi la metà delle poltrone (6 su 15) e il Carroccio che difende lo schema di coalizione premiando gli alleati di Forza Italia e Fdi (in totale 8 caselle sulle 15 disponibili). Nessuno va in soccorso del Pd, i cui candidati per le caselle di questore e segretario d'aula (Rosa Maria Di Giorgi e Alessia Morani), non vanno oltre i voti del gruppo Dem.

Il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, festeggia solo "Riccardo Fraccaro e Maria Edera Spadoni", eletti rispettivamente Questore e Vicepresidente della Camera dei Deputati. "È una grande gioia per me e per tutto il MoVimento 5 Stelle. In bocca al lupo e buon lavoro".

"Con Fico alla presidenza e Fraccaro questore anziano ora non c'è scampo per contrastare il taglio ai vitalizi".

Di Maio: "Io candidato premier più votato"

Di Maio, in attesa delle consultazioni che inizieranno mercoledì 4 aprile, parla anche del futuro governo: "La mia posizione è semplice. Basta coi premier non votati da nessuno o, peggio ancora, che hanno perso. Per il resto parlano i numeri. Noi, il Pd e la coalizione di centrodestra presentammo dei candidati premier. Quello del M5S, il sottoscritto, è stato votato da 11 milioni di italiani, oltre il 32% dei consensi, quasi il doppio del secondo più votato. Il mio obiettivo è quindi garantire che la volonta' popolare sia rispettata. La strada è tracciata".

"Noi prima di presentarci da Mattarella per le consultazioni che si saranno la prossima settimana abbiamo invitato tutti i capigruppo al confronto per sapere se ci sono convergenze sui temi importanti e vi assicuro che ci sono sia a destra che a sinistra. L'unico gruppo politico che si è sottratto completamente al confronto è il Pd, che sta portando avanti la linea del freno al cambiamento. Ma noi continueremo con la reponsabilità"

Uno schema contro cui protesta il capogruppo Pd, Graziano Delrio: "Purtroppo l'ufficio di presidenza della Camera non rispetta il voto degli italiani. Abbiamo solo un rappresentante", il vicepresidente Ettore Rosato, "e questo significa che il Movimento 5 Stelle e altri hanno cominciato con il piede sbagliato". Comunque, assicura Delrio, "cominceremo da subito a lavorare per portare avanti le nostre proposte".

"Questa istituzione è la casa di tutti e va rispettata in maniera più seria l'espressione del voto del nostro elettorato".

"Il Movimento 5 stelle incassa la nomina di Fraccaro a questore anziano grazie all'inciucio con la destra" scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Basta leggere i tabulati dei vot per accorgersi che una parte dei deputati leghisti, di Forza Italia e di Fdi ha votato per lui. Ai questori della destra Cirielli e Fontana mancano 40-50 voti rispetto a quanti ne conta la coalizione (261 totali), mentre a Fraccaro sono arrivati 47 voti in più rispetto al totale del gruppo M5s (22 totali)".

Soddisfatta invece la capogruppo di Forza Italia Mariastella Gelmini, che saluta l'elezione a questore di Gregorio Fontana e a segretario di Francesco Scoma, ma in particolare l'elezione di Mara Carfagna alla vicepresidenze, "con un consenso amplissimo: un successo di Forza Italia e del presidente Silvio Berlusconi, che ancora una volta ha deciso di puntare sul nome di una donna tenace e competente e di mettere in primo piano la tutela delle istituzioni con la scelta di personalità di alto livello".

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inizierà il 4 aprile le consultazioni per la formazione del nuovo Governo.

Mercoledì 4 aprile sarà il Presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati la prima a salire al Quirinale alle 10.30. Un'ora dopo alle 11.30 è atteoso il Presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico.

Alle 12.30 sarà il turno del Presidente emerito, senatore di diritto e a vita, Giorgio Napolitano.

Nel pomeriggio le consultazioni al Qurinale riprenderanno alle 16 quando saliranno al Colle i rappresentati del Gruppo "Per le Autonomie" composto dai senatori sudtirolesi di SVP-PATT, e i valdostani di UV.

Alle 16.45 e alle 17.30 saliranno al Colle i rappresentati del Gruppo Misto di Camera e Senato (Sel + altri)

A chiudere le consultazioni di mercoledì 4 aprile sarà il gruppo di Fratelli d'Italia atteso dal capo dello Stato alle ore 18.30.

Sarà però giovedì 5 aprile il giorno clou: alle 10 saranno i rappresentati di Camera e Senato del Partito Democratico a presentarsi alle consultazioni con Mattarella per presentare la propria soluzione allo stallo politico che vede il parlamento diviso in tre poli.

Alle 11 sono attesi poi i parlamentari di Forza Italia e alle 12 quelli della Lega. Chiuderanno le consultazioni i rappresentati dei gruppi di Camera e Senato della pattuglia parlamentare più rappresentativa, quella del Movimento 5 stelle attesa al Quirinale alle 16.30.

