Elezioni Europee, tutte le liste e i candidati all'Europarlamento

Domenica 26 maggio italiani al voto per le elezioni europee 2019, elezioni che coinvolgeranno 400 milioni di europei si recheranno alle urne per eleggere i loro rappresentanti a Strasburgo.

In Italia urne aperte dalle ore 7 alle ore 23: possono votare tutti i cittadini cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del proprio Comune che avranno compiuto il 18esimo anno di età entro il 26 maggio 2019.

Il sistema elettorale delle elezioni europee prevede un voto proporzionale, quindi alle liste. Non vi sarano così contrapposizioni tra coalizioni, ma un voto ai partiti che vorranno formare una lista comune.

Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa che vi verrà consegnata al seggio, un segno X sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta. Si possono inoltre esprimere fino a tre preferenze per candidati della stessa lista. Nel caso si esprimano tre preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso pena l'annullamento.

Cinque le circoscrizioni elettorali in cui è divisa l'Italia e quindi le liste dei candidati: Nord-occidentale (circ. I), nord-orientale (circ. II), centrale (circ. III), meridionale (circ. IV), insulare (circ. V).

I partiti o i gruppi politici, che intendono presentare liste di candidati nelle circoscrizioni, devono depositare presso il Ministero dell’interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste entro le ore 16 di lunedì 8 aprile . (qui tutte le informazioni). Contestualmente deve essere depositato anche lo Statuto e la dichiarazione di trasparenza. Partiti e gruppi politici debbono espressamente designare anche i nominativi di coloro che saranno incaricati di depositare le liste dei candidati presso i singoli Uffici elettorali circoscrizionali.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati -che abbiano compiuto 25 anni di età nel giorno fissato per le elezioni- non inferiore a tre e non superiore al numero dei membri del Parlamento europeo assegnati alla circoscrizione, ovvero:

20 seggi per circoscrizione Italia nord-occidentale;

15 seggi circoscrizione Italia nord-orientale;

15 seggi circoscrizione Italia centrale;

18 seggi circoscrizione Italia meridionale;

8 seggi circoscrizione Italia insulare

Il ministero dell'interno ricorda che per i partiti non già rappresentati in Parlamento la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati per ogni singola circoscrizione deve essere sottoscritta, pena la sua invalidità, da almeno 30.000 cittadini elettori. Inoltre i candidati possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente tramite di un mandatario elettorale.

Il termine per la presentazione delle liste dei candidati è fissato per le ore 20 di mercoledì 17 aprile.

In attesa che si chiarisca il percorso della Brexit il 7 febbraio 2018 il Parlamento Europeo ha votato a favore di una riduzione del numero dei suoi seggi, che passerebbe da 751 a 705 dopo l'uscita del Regno Unito dall'UE.

Se Lega e Movimento 5 stelle hanno già da tempo definito l'intento di correre ognuno da far suo, composito è il panorama tra i vari partiti nazionali. Vediamoli nel dettaglio ricordando che gli europarlamentari non sono suddivisi in delegazioni nazionali, bensì in formazioni transnazionali costituite sulla base delle affinità politiche: ogni gruppo politico deve essere composto da deputati eletti in almeno un quarto degli Stati membri e deve constare di almeno 25 deputati (qui un approfondimento su come funziona il Parlamento Europeo).

Elezioni Europee, lista candidati della Lega

Lunedì a Milano ci saranno i volti nuovi del fronte sovranista europeo. Per ora, invece, Marine Le Pen, Viktor Orban (che però resta nel Ppe) e gli alleati storici della Lega in Europa, non sono previsti all'Hotel Gallia, dove Matteo Salvini, lancerà la campagna elettorale e il programma per le europee. Con Salvini al tavolo prenderanno posto i tedeschi di Afd, e i 'sovranisti' finlandesi e danesi. Tutti schieramenti per ora esterni al gruppo dell''Europa delle Nazioni e della Libertà', dove stanno insieme Salvini e Marine Le Pen. Non saranno neanche presenti gli austriaci del partito della Libertà, come confermato dal capolista di Fpoe Harald Vilimsky. "Nessuna tensione tra Matteo Salvini e gli alleati storici europei". Le assenze della leader del Rassemblement National, del premier ungherese "erano scontate e concordate", spiegano fonti di via Bellerio..

++ in aggiornamento ++

Elezioni Europee, lista candidati del Movimento 5 stelle

Nel Movimento 5 stelle la selezione dei candidati è stata affidata al voto sulla piattaforma Rousseau: il secondo turno di voto per la selezione dei candidati si è concluso con 32.240 votanti. I candidati in lizza erano 200, per i 76 seggi disponibili. In 9 sono stati esclusi successivamente alla prima votazione a seguito delle verifiche formali

Le europarlamentarie hanno premiato soprattutto l'esperienza: gli 11 europarlamentari uscenti sono risultati i più votati. Biglietto per Bruxelles anche per decine di consiglieri regionali e comunali uscenti. Tra i volti noti, spuntano solo l'ex Iena Dino Giarrusso -già in corsa alle scorse politiche ma rimasto fuori dal Parlamento- e il sindaco di Livorno Filippo Nogarin, che passa la selezione con 2.821 voti all'attivo.

Alle europarlamentarie pentastellate record di preferenze per Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente del Parlamento Europeo, che ha raccolto 4.191 voti. Passa la selezione anche Diego Nesci, fratello della deputata Danila Nesci. La base M5S ha perdonato inoltre la gaffe -rimbalzata sulle testate online- all'avvocatessa catanese Matilde Montaudo, che nel video di presentazione confuse Troika e Pereistroika, facendole passare la selezione con 1.254 preferenze. Avanzano inoltre il direttore dell'International University College di Torino, Giuseppe Mastruzzo, e Filomena Nuzzo, che lo scorso anno era stata definita 'l'anti-Boschi' in Trentino Alto Adige.

A Febbraio il leader del movimento 5 stelle Luigi di Maio aveva presentato anche gli alleati con cui costituire un gruppo al parlamento europeo.

Elezioni Europee, lista candidati Pd-Siamo Europei

Pd + Siamo Europei sarà la lista comune, con un simbolo comune per il Partito Democratico guidato dal neo segretario Nicola Zingaretti e il manifesto/movimento di Carlo Calenda.

++ in aggiornamento ++

Elezioni Europee, lista candidati Forza Italia

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha spiegato di essersi candidato per andare a svegliare l'Europa nel Partito popolare europeo.

++ in aggiornamento ++

Elezioni Europee, lista candidati Fratelli d'Italia

Sovranisti conservatori è la nuova scritta che si aggiunge al tradizionale simbolo di Fratelli d'Italia: Giorgia Meloni presenterà così il partito di cui è presidente alle prossime elezioni europee.

Fdi terrà una conferenza programmatica a Torino presso il Lingotto Fiere il 13 e 14 aprile prossimi, per aprire la campagna elettorale, presentando programma e candidati: ''In Europa per cambiare tutto'' è lo slogan scelto da Meloni.

++ in aggiornamento ++

Elezioni Europee, lista candidati +Europa

Per le Elezioni Europee è nata l'alleanza tra +Europa e Italia in Comune, il movimento che fa capo al sindaco di Parma Federico Pizzarotti si presenta così per la prima volta alle urne con la lista +Europa di Benedetto Della Vedova e Emma Bonino.

Elezioni Europee, lista candidati Europa Verde

Verdi in corsa con Possibile, il movimento fondato da Pippo Civati, nella lista Europa Verde un progetto annunciato come "ecologista, europeista, solidale, femminista". Presentazione affidata alla portavoce dei Verdi Elena Grandi: "La lista Europa Verde vuole essere la casa non solo degli ambientalisti ma di tutti quei cittadini delusi dalle politiche del M5s e del Pd".

Elezioni Europee, tutte le liste

L'appello di Pier Luigi Bersani ad una lista unica del socialismo europeo non ha ricevuto risposte. Così, potrebbero proporre una lista con il simbolo della vecchia Rosa nel pugno. Da parte di Calenda c'è stata una porta chiusa all'idea di presentare candidati di Mdp nella lista Pd-Siamo Europei. "Dichiarino con chiarezza che non si persegue un'alleanza con M5S".

Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni va in cartello con Rifondazione comunista.

Potere al popolo è alle prese con il complicato sistema della raccolta delle firme per presentare la lista. Stesso problema per il rinato Partito comunista italiano, ma anche per Volt, il movimento paneuropeo e progressista fondato da un gruppo di giovani europeisti guidati da Andrea Verzon: "Non ci sono le condizioni per partecipare a queste elezioni europee insieme ad altri partiti italiani".

"Chiuderemo questa raccolta con la consapevolezza che, anche se Volt Italia non ci sarà a queste elezioni, ci saremo come Volt Europa con lo stesso simbolo e con lo stesso programma in 9 paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Lussemburgo, Olanda, Spagna e Svezia. Un programma comune che rappresenta insieme gli interessi nazionali e quelli Europei. Una cosa che nessun altro partito, nessuna coalizione, può realizzare".

++ in aggiornamento ++

Secondo i dati riportati dall’aggregatore di sondaggi PollofPolls.eu aggiornati al 4 gennaio 2019, gli europeisti restano saldamente una maggioranza. Il Partito Popolare Europeo che ha in pancia anche i voti di Forza Italia, raggiungerebbe ad oggi quota 177 seggi e potrebbe restare il primo gruppo del Parlamento Europeo. Il Partito Socialista Europeo a cui è affiliato il Partito Democratico non dovrebbero superare i 136 seggi. In terza posizione con 96 seggi i liberali di Alde, un gruppo rinvigorito dall’adesione del movimento politico del presidente francese Macron En Marche!

E Lega e 5 stelle? Il gruppo Europa delle Nazioni e liberta (Enf) in cui la Lega siede a Bruxelles insieme ai deputati del Front National di Lepen dovrebbe conquistare 62 seggi, dieci in piu dei del gruppo di sinistra GUE/NGL, dei riformisti dell'ECR e dei 47 che sarebbero appannaggio dei Verdi. Al Movimento 5 stelle che anche in Europa corre solo nel Efdd resterebbero solo 46 seggi.

Un bottino tutto sommato magro nonostante in Italia i dati vedono un exploit della maggioranza di governo. Al Parlamento Europeo infatti occorrono alleanza transnazionali e l'onda giallo verde non fa proseliti in Europa. Secondo i calcoli di PollofPolls.eu dall’Italia dovrebbero arrivare all’ENF 29 deputati e all’EFDD 24 deputati (solo 7 per i Popolari e 16 per i Socialisti).

Nonostante un brusco calo di popolari e socialisti rispetto al 2014, i gruppi europeisti dovrebbero mantenere il controllo dell’Emiciclo grazie alla crescita di liberali e Verdi.