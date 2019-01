Cannabis e prostitute: la nuova crociata di Salvini

"Se dobbiamo sconfiggere davvero la criminalità togliamo dalle strade la prostituzione". Matteo Salvini, in diretta Facebook torna a parlare della proposta di legalizzazione della cannabis avanzata dal M5s: "Non passerà mai e non è nel contratto di governo" spiega il vice premier

"Pensiamo a togliere la prostituzione a cielo aperto piuttosto che pensare a legalizzare le canne"

Il ministro dell'interno è lapidario circa l'uso ricreativo della marijuana: "Qualche parlamentare di preoccupa di legalizzare le canne, non c'è nel contratto e non penso sia priorità di questo paese".

Cannabis, Mantero (M5s): "Maggioranza si trova in Parlamento"

Salvini tira così direttamente in ballo Matteo Mantero, senatore M5S e firmatario del disegno di legge sulla legalizzazione della cannabis, già da tempo etichettato come dissidente rispetto alle linea tenuta dal Movimento dopo l'abbraccio di governo con la Lega.

"Esiste il contratto di governo - dice all'Adnkronos Mantero - ma anche la Costituzione, che dà al Parlamento la centralità del potere legislativo".

Il senatore ligure insiste sulla possibilità di cercare in Parlamento maggioranze anche trasversali.