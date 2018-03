Camere, ecco tutti i nuovi capigruppo

Dopo l'elezione dei presidenti delle Camere, prende forma la composizione del nuovo Parlamento. Oggi i gruppi parlamentari hanno eletto i loro presidenti che sono attesti domani dai neo presidenti di Senato e Camera Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico per la prima riunione dei capigruppo alle 11 al Senato e alle 12 alla Camera. Ecco dunque i capigruppo al Senato e alla Camera.

I capigruppo al Senato e alla Camera

L'assemblea del M5S ha eletto per acclamazione Danilo Toninelli al Senato, Giulia Grillo alla Camera.

Luigi Di Maio ha fatto i complimenti a Grillo e Toninelli "per il grande lavoro fatto nella conferenza dei capigruppo e nella concertazione tra i gruppi" che ha portato all'elezione di Roberto Fico a presidente della Camera.

Giancarlo Giorgetti è stato eletto capogruppo alla Camera della Lega. L'elezione è avvenuta all'unanimità.

A Palazzo Madama riconferma del capogruppo uscente Gian Marco Centinaio.

Per Forza Italia, Anna Maria Bernini è la nuova presidente dei senatori e Mariastella Gelmini capogruppo a Montecitorio.

Fdi ha nominato Fabio Rampelli alla Camera e Stefano Bertacco al Senato.

Il Partito Democratico ha scelto Graziano Delrio come capogruppo alla Camera e Andrea Marcucci al Senato.

Le nomine del Pd erano quelle che apparivano, alla vigilia, più complicate per le frizioni tra le varie componenti. Alla fine il segretario reggente Maurizio Martina ha promosso una mediazione, proponendo il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio alla Camera (e non Lorenzo Guerini, come avrebbe voluto Matteo Renzi) e Andrea Marcucci al Senato.

Loredana De Petris (Leu) è stata confermata presidente del gruppo Misto al Senato. I vice presidenti eletti sono Maurizio Buccarella (ex M5s) e Riccardo Nencini (Psi).

Federico Fornaro è il presidente del gruppo Misto alla Camera. L'esponente di Liberi e Uguali è stato eletto all'unanimità dal gruppo composto da 36 deputati. LeU ha ottenuto la guida della componente, in attesa di chiedere la deroga per costituire gruppo autonomo, in quanto componente più numerosa del Misto. Quando LeU riuscirà a formare il proprio gruppo alla Camera, potrebbero essere necessari un paio di settimane o un mese, per il Misto sarà eletto un nuovo presidente.

Tra gli altri iscritti al gruppo Misto alla Camere oltre ai 14 deputati di LeU ci sono 5 ex grillini: Silvia Benedetti, Salvatore Caiata, Antonio Tasso, Catello Vitiello e Andrea Cecconi. Tre di +Europa: Riccardo Magi, Alessandro Fusacchia e Bruno Tabacci.

Noi con l'Italia-Udc è rappresentato da Alessandro Colucci, Enrico Costa, Maurizio Lupi, Renzo Tondo. Mentre per Civica popolare ci sono Beatrice Lorenzin e Gabriele Toccafondi. Poi c'é la Lista Insieme con Serse Soverini; quindi Mario Borghese del Maie, Fausto Longo del Psi ed Eugenio Sangregorio per l'Usei. La Svp, oltre a Manfred Schullian, conta anche Renate Gebhard, Emanuela Rossini ed Albrecht Plangger.

