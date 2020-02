La nuova stagione del Capitano Ultimo: assessore in Calabria

Il colonnello Sergio De Caprio, alias Capitano Ultimo è il nuovo assessore all'Ambiente della Regione Calabria. L'investitura alla Camera dei Deputati dove la neo governatrice Jole Santelli ha svelato, a sopresa, il nuovo nome della sua giunta dopo la recente tornata elettorale.

''Il mio obiettivo è tutelare l'autodeterminazione delle comunità calabresi senza l'interferenza delle mafie di ogni tipo'' ha detto 'Capitano Ultimo' accettando l'incarico.

L'ufficiale del Nucleo operativo per la tutela ambientale dei Carabinieri - più noto per aver arrestato Totò Riina nel 1993 quando era capo dell'unità Criminor - è comparso come suo solito con il volto coperto e guardato a vista dagli uomini della sua scorta.

"Sono emozionato, è un incarico di grande responsabilità e lo affronteremo in squadra secondo i principi di sempre. Ringrazio il presidente della Regione che mi dà il privilegio di servire il popolo calabrese e lo farò con la forza e l'amore che ho nel cuore".

Capitano Ultimo sarà operativo appena avrà ottenuto l'aspettativa dall'Arma dei Carabinieri e potrà muoversi seguito a vista dai suoi angeli custodi: lo scorso Gennaio il Consiglio di Stato aveva ripristinato la scorta a Sergio De Caprio.