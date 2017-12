Di Maio al Circo Massimo per il Capodanno di Roma: scoppia la polemica

Luigi di Maio, candidato premier per il Movimento 5 stelle alle prossime elezioni politiche non sarà sul palco del Capodanno di Roma ma è bastato l'annuncio della sua presenza al Circo Massimo per far partire l'ennesima querelle politica di questa stramba campagna elettorale.

"Trasforma il Capodanno di Roma in un comizio elettorale" tuona il Partito Democratico. Il capo politico pentastellato, in un post sul blog di Grillo aveva annunciato la sua presenza a Roma al Circo Massimo per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. "

Ci vediamo lì per gli auguri. Sarà un grande anno!". così si legge sul profilo facebook del leader pentastellato che pubblica un'immagine, con tanto di logo di Rally per l'Italia, il nome del tour elettorale pentastellato.

Il Movimento Cinque Stelle fa sapere che Luigi Di Maio sarà al Circo Massimo "ma per brindare con i cittadini. Tra la gente, come sta facendo e continuerà a fare con il #Rally in tutta Italia".

"Nessun discorso sul palco, sembra ridicolo anche doverlo sottolineare, eppure è necessario visto le reazioni scomposte dei disorientati parlamentari del Pd. Addirittura minacciano esposti all'Agcom. Luigi sarà a festeggiare l'arrivo del 2018 al Circo Massimo, tra i cittadini e con i cittadini".

Troppo tardi, nel frattempo si era accesa l'ultima polemica politica del 2017: per chi vuole seguirla Roma Today ha raccolto le reazioni.