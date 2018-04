Casellati cancella la 'rivoluzione' della Boldrini: "Mi faccio chiamare il presidente"

Colpo di spugna sulla rivoluzione "al femminile" introdotta dall'ex presidente della Camera Laura Boldrini: il presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati a 'Matrix' su Canale 5 ha ribadito come preferisce essere chiamata, trovando anche una motivazione concreta:

"Mi faccio chiamare il Presidente, perché ritengo che non ci sia bisogno di un articolo femminile per rivendicare la parità - spiega Casellati - La parità è sostanza, non è forma. Oltretutto c'è anche un risparmio di spesa, perchè avrei dovuto cambiare tutto, dalla cancelleria alle etichette e, con i tempi che corrono, non è un problema certamente banale".