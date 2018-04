Governo, Mattarella ha scelto: mandato esplorativo alla Casellati

Mattarella ha sciolto le riserve, tocca alla Casellati. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 11.00 di oggi, al Palazzo del Quirinale, la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

In due righe di comunicato pubblicate questa mattina alle 8.30 sul sito del Quirinale il capo dello Stato rompe gli indugi e conferma l’orientamento ad affidare un “mandato esplorativo” alla seconda carica dello Stato (già politica di lungo corso nelle fila di Forza Italia) per superare lo stallo politico sulla formazione del nuovo Governo.

Casellati, quasi una missione impossibile

Casellati riceverà l'incarico per una missione molto complicata, impossibile secondo molti: dovrà erificare se c'è qualche chance per mettere d'accordo i partiti. Un dato è certo: Mattarella non prende in considerazione in alcun modo a oggi un preincarico politico né a Matteo Salvini né a Luigi Di Maio.

Che cos'è il mandato esplorativo

Il mandato esplorativo è un incarico che il capo dello Stato affida a qualcuno che non è destinato a diventare il futuro presidente del Consiglio, ma che ha solo il compito di verificare l’esistenza di una maggioranza svolgendo consultazioni al posto del presidente. Chi ha ricevuto questo mandato svolge una serie di incontri con le forze politiche, formali o informali, al termine delle quali riferisce il risultato al presidente della Repubblica, che decide come comportarsi.

Le regionali in Molise e Friuli potrebbero cambiare le carte in tavola in questa delicatissima fase? Salvini ci spera.