Casini: "Salvini e Di Maio stanno giocando al gatto e il topo"

''Salvini? Ha giocato con Di Maio come il gatto col topo… lo ha portato in giro, ma in realtà non ha mai avuto intenzione di fare il governo. Si prepara, sulle macerie del Paese, a guadagnare qualche punto in più alle elezioni''. Lo ha dichiarato il senatore Pier Ferdinando Casini, ospite di "Un Giorno da Pecora", su Rai Radio1.

"Se penso ai protagonisti della politica di questi anni - ha proseguito Casini - provo una profonda nostalgia per i grandi vecchi della Repubblica. Siamo passati da Fanfani a Di Maio, da Andreotti a Salvini. C'è qualcuno che preferisce questi secondi? Non credo''.

Casini è convinto che, alla fine, il governo tecnico non passerà e si andrà a votare.

"Credo si andrà al voto presto. O c'è una condivisione ampia per Cottarelli o meglio andare ad elezioni subito, a luglio''.