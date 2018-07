La Cassazione "sequestra" i conti della Lega: "Ripagheremo in monetine da 10 centesimi"

La Cassazione ha disposto il sequestro dei fondi della Lega "ovunque venga rinvenuta qualsiasi somma di denaro riferibile alla Lega Nord". Il verdetto della Suprema Corte che apre al blocco "a tappeto dei conti della Lega" dà il via ad una vera e propria a caccia del "tesoro" incamerato - secondo i giudici - illecitamente dal Carroccio tra il 2008 e il 2010,

Conti bancari, libretti o depositi al setaccio "fino a raggiungere i 49 milioni di euro" secondo i giudici frutto di una truffa allo Stato per la quale è stato condannato in primo grado a due anni e sei mesi di reclusione l'ex leader Umberto Bossi.

Lega, ultime notizie

"Forse l'efficacia dell`azione di governo della Lega dà fastidio a qualcuno, ma non ci fermeranno certo così". Così Giulio Centemero, deputato della Lega e amministratore del partito, dopo la sentenza della Cassazione che dispone il sequestro di 48 milioni di euro al Carroccio.

"Siamo stupiti di apprendere dalle agenzie, prima ancora che dalla Cassazione, le motivazioni della sentenza per cui dovrebbe proseguire il sequestro relativo a 48 milioni di euro di rimborsi elettorali. Consci della totale trasparenza e onestà con cui abbiamo gestito il movimento, con bilanci da anni certificati da società esterne, e non avendo conti segreti all'estero ma solo poche lire in cassa visti i sequestri già effettuati, sarà nostra premura portare in monetine da 10 centesimi al tribunale di Genova tutto quello che abbiamo raccolto come offerte da pensionati, studenti e operai durante il raduno di Pontida", ha concluso Centemero.