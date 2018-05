Governo Lega 5 stelle, blitz dei centri sociali contro Di Maio e Salvini

Una ventina di manifestanti provenienti dal mondo antagonista meneghino hanno improvvisato un presidio in via Pirelli, proprio sotto al Pirellone, per protestare contro il vertice di governo tra Lega e M5S. "Reddito per tutti, Razzismo per nessuno" si legge sullo striscione, corredato da figure a doppia faccia Salvini/Renzi e Di Maio/Berlusconi, 'La stessa faccia della casta'.

Infine altri cori, come 'Lega ladrona, Milano non perdona', 'Salvini, Di Maio, Berlusconi, tutta la casta fuori dai coglioni'.

Fonte Agenzia Dire