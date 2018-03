Centrodestra verso il partito unico, Berlusconi: "Assurdo governo Salvini - Di Maio"

"Penso ad una federazione di centrodestra". Lo dice Renato Brunetta, l'ex capogruppo di Forza Italia protagonista di numerosi retroscena che lo hanno visto in rotta con la leadership degli azzurri. "Penso a una federazione con delle regole precise che non rischi di implodere ogni volta che c’è una decisione da prendere" spiega Brunetta a Radio anch’io (Rai Radio1) facendo riferimento ai dissidi tra i maggiorenti di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Itali per la scelta del presidente del Senato concesso, in un patto a 4 con il Movimente 5 stelle alla "turboberlusconiana" Maria Elisabetta Alberti Casellati.

"Servono regole di funzionamento della coalizione. Serve una procedura costituente, un rassemblement, ci siamo noi, c’è Fratelli d’Italia, c’è un centrodestra plurale che non deve essere appiattito dall’egemonismo di qualcuno (Brunetta fa riferimento al ruolo da primus inter pares giocato da Matteo Salvini, Ndr). Il Centrodestra unito è stata una mia idea: lo chiamavo quadrifoglio i 3 partiti più le liste civiche".

Pensando a quelli che sono i prossimi appuntamenti legati all'elezioni dei capogruppi a Camera e Senato, Brunetta fa il nome di Maria Stella Gelmini, e di Anna Maria Bernini in una inedita coppia femminile come capogruppo alla Camera e al Senato. Ma, fatti i presidenti di Camera e Senato la vera partita si apre per la designazione del nuovo inquilino di Palazzo Chigi.

Berlusconi: "Salvini socio di minoranza di un governo 5 Stelle"

E qui interviene Silvio Berlusconi che dopo gli attestati di stima concessi a Matteo Salvini a ragion di telecamera scodella la palla nella partita governativa.

"L'elezione dei Presidenti del Parlamento è stata un successo per il Paese e per il centrodestra perché abbiamo dimostrato di saper ragionare da coalizione. Ora - scrive su facebook Berlusconi - è il momento di raccogliere la maggioranza parlamentare intorno a un programma e un premier in grado di realizzarlo e la Lega sa che la possibilità di governare dipende proprio dall'unità del centrodestra".

"Un governo di soli Salvini e Di Maio sarebbe assurdo e tradirebbe il mandato degli elettori. Perché Salvini dovrebbe fare il socio di minoranza di un governo 5 Stelle? È il centrodestra unito che lavorerà per una soluzione della crisi e per assicurare un buon governo all'Italia".

Che cosa succede ora? Quando ci sarà un Governo?

Oggi scade il termine fissato per gli eletti Deputati e Senatori per dichiarare l'appartenenza ad un determinato gruppo parlamentare, mentre domani 27 marzo i gruppi parlamentari dovranno eleggere i propri presidenti.

Una volta formati i gruppi, potranno iniziare le consultazioni per la formazione del nuovo esecutivo.

Complice la Pasqua il Presidente della Repubblica avvierà solo da settimana prossima le consultazioni per individuare il potenziale Presidente del Consiglio in grado di formare un governo che possa ottenere la fiducia della maggioranza del Parlamento.

Al termine delle consultazione Mattarella affiderà un incarico esplorativo ad un'esponente indicato dai gruppi di maggioranza, per formare il nuovo governo che possa ottenere la fiducia dal Parlamento. Nel frattempo il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni continuerà a governare poiché, nonostante le formali dimissioni, il governo è in carica per gli affari correnti.

Prima di assumere le funzioni, il nuovo Presidente del Consiglio e i Ministri devono prestare giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica ed entro dieci giorni dal decreto di nomina, il nuovo Governo è tenuto a presentarsi davanti a ciascuna Camera per ottenere il voto di fiducia.

Ma chi formerà il Governo?

Silvio Berlusconi e Matteo Salvini in una immagine del 01 marzo 2018. ANSA/ANGELO CARCONI

Matteo Salvini ha condotto una campagna elettorale rivendicando su di se un futuro ruolo da premier, ma ora sembra fare un passo indietro e apre al dialogo. "Io non smanio - dice Matteo Salvini, intervistato da RaiNews24 - sono pronto a fare il presidente del Consiglio ma se mi rendessi conto che ci sono altre persone per cambiare il Paese non sarò io a dire di no".

"A me interessa che l'Italia cambi. Sono pronto a metterci la faccia in prima persona e lavorare 24 ore su 24. Ma siccome voglio il cambiamento non è o Salvini o la morte" spiega il segretario della Lega, intervistato da Telelombardia

"Chi ci ha votato ci ha dato fiducia per fare delle cose come l'abolizione della legge Fornero e su questo vediamo in Parlamento chi ci sta. Per ora i 5 Stelle si sono dimostrati affidabili. Io le persone le giudico dai fatti, non dalle parole. Quello che hanno detto, hanno fatto. Come Di Maio e Grillo hanno detto Salvini ha dato una parola e l'ha mantenuta, io apprezzo la gente che dice una cosa e poi la fa e vale anche per Berlusconi: alla fine abbiamo chiuso con il centrodestra compatto".

Salvini: "Mi auguro ci sia un accordo con M5s"

"Se il reddito di cittadinanza fosse pagare la gente per stare a casa no, ma se fosse uno strumento per reintrodurre nel mondo del lavoro chi oggi ne è uscito allora sì". Lo dice il segretario federale della Lega Matteo Salvini, a margine del Consiglio comunale a Milano.

Per Salvini "l'accordo con il M5S può esserci o non esserci e io mi auguro che ci sia", ma se non ci fosse un accordo "io non tiro a campare sicuramente", aggiunge.

"D'altronde c'è un programma, da proporre, condividere e aggiornare, da trasformare in fatti, e al di là dei nomi che possono appassionare i giornalisti ma meno gli italiani penso che siano le cose da fare quelle su cui vedere se c'é un punto di incontro o no. L'unica maggioranza che tendo a vedere come improbabile è quella che abbia il Pd della Boschi e di Renzi al governo. Dopodiché, il leader leghista tiene a sottolineare come le consultazioni per il governo saranno molto diverse da quelle per i presidenti delle Camere: ne parleremo prima con gli alleati e poi con tutti gli altri, a partire dai 5 stelle che hanno preso i voti che hanno preso".

M5s, centrodestra non è affatto compatto

Da parte del Movimento 5 stelle parlano Giulia Grillo e Danilo Toninelli, capigruppo M5s alla Camera e al Senato evidenziano come per l'elezione di Roberto Fico "sono mancati tuttavia circa una sessantina di voti rispetto ai numeri che ci sarebbero stati se tutte le forze del centrodestra avessero rispettato i patti come hanno fatto la Lega e Fratelli d'Italia. Questo a ulteriore dimostrazione del fatto che la coalizione del centrodestra non è per nulla compatta, contrariamente a quanto afferma oggi Berlusconi".

I tempi stringono: entro il 10 aprile il Def

Al contempo, bisogna considerare i documenti economico-finanziari annuali: il DEF (Documento di Economia e Finanza) deve essere presentato al Parlamento entro il 10 aprile di ogni anno ed è il principale strumento della programmazione economico-finanziaria in quanto indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine. La Nota di aggiornamento al DEF deve essere presentata entro il 27 settembre di ogni anno. Come il DEF, è un semplice documento programmatico.

La legge di Bilancio dovrà invece essere presentata entro il 20 ottobre 2018, e approvata entro il 31 dicembre di ogni anno per entrare in vigore il 1° gennaio dell’anno seguente.

