Chi vince le elezioni: affluenza, exit poll, proiezioni e risultati in diretta

Chi ha vinto le elezioni? Quando si conosceranno i risultati delle elezioni? Alle 23 chiusi i seggi per le elezioni politiche 2018:

Quasi un elettore su due ha votato M5s e Lega. E' quanto emerge da una media delle proiezioni diffuse dalle varie emittenti tv. Sommando le percentuali indicate dalle proiezioni Swg, i due partiti avrebbero insieme il 51%; stando ai dati diffusi da Mediaset arriverebbero al 46,6% e secondo le proiezioni Rai al 47,7%

Quante persone hanno votato? I dati dell'affluenza sono forniti dal sistema del ministero dell'Interno nell'apposita sezione dedicata all'affluenza ai seggi. Alle ultime elezioni politiche nel 2013 l'affluenza fu pari al 75% degli aventi diritto. Nel 2016 al referendum costituzionale l'affluenza si fermò al 65%.

Affluenza, alle ore 23 hanno votato oltre il 73% degli aventi diritto.

Affluenza ore 23 > affluenza elezioni Politiche 73,2%; affluenza elezioni Regionali 73,26%. Alle ultime elezioni politiche nel 2013 l'affluenza alle 23 fu pari al 75% degli aventi diritto. Nel 2016 al referendum costituzionale l'affluenza si fermò al 65%.

Affluenza ore 19 > affluenza elezioni Politiche 58,42%; affluenza elezioni Regionali 56,09%. Nel 2013, alla stessa ora, si era recato alle urne il 46,6% degli elettori, ma va ricordato che la consultazione si svolgeva anche di lunedì. Il dato è invece in linea con quello segnato alle 19 in occasione del Referendum costituzionale del 2016.

Affluenza ore 12 > affluenza elezioni Politiche 19,43%, affluenza elezioni Regionali 18,94%

Chi ha vinto le elezioni? Gli exit poll si raccolgono all'uscita dai seggi elettorali, dove vengono intervistate le persone che hanno appena votato. Dalle 23 e con cadenza regolare saranno pubblicati gli exit poll, ovvero le indagini demoscopiche raccolte dagli istituti accreditati con interviste realizzate all'uscita delle urne.

Exit poll Senato: Rai > M5s 29-32%; Pd 20,5-23,5; FI 13-16; Lega 13-16

Primo exit poll Rai ad opera del Consorzio Opinio Italia relativo al Senato: M5s quotato tra il 29 e il 32%; Pd 20,5-23,5; Forza Italia 13-16; Lega 13-16; Fratelli d'Italia 4-6; Liberi e Uguali quotato tra il 3 e il 5; +Europa Bonino - Cd 2,5-4,5; Noi con l'Italia - Udc 1-3; Civica Popolare Lorenzin 0 -2; Italia Europa Insieme 0-2; Svp 0-2; altre 0-2. Il campione e' del'80%.

Exit poll Camera: Rai > M5s 29,5-32,5; Pd 20-23; FI 12,5-15,5

Primo exit poll Rai campione di 80%.ad opera del Consorzio Opinio Italia per la Camera attribuisce al M5s un consenso tra il 29,5 e il 32%, al pd 20-23; Forza Italia 12,5-15,5, Lega 12,5-15,5; FdI 3,5-5,5; Liberi e Uguali 3,0-5,0; +Europa Bonino - Cd 2,0-4,0; Noi con l'Italia - Udc 1,0-3,0; Civica Popolare Lorenzin 0,0-2,0; Italia Insieme Europa 0,0-2,0; Svp 0,0-1,0; altre 2,5-4,5. Per le coalizioni e liste per la Camera: centrodestra 33-36; M5s 29,5-32,5; centrosinistra 24,5-27,5; Liberi e Uguali 3-5; altre 3,5-5,5%.

Instant poll Camera: La7 > M5s 28,8-30,8%; Pd 21-23%; FI 13,5-15,5%

Intention poll Senato Tgcom > Senato: M5s 63-73 seggi, Pd 35-45 seggi; Camera: M5s 124-134 seggi, Pd 77-87 seggi.

Man mano che i dati affluiranno dai seggi elettorali al Ministero dell'Interno il Viminale renderà note le prime notizie certe, e non più sondaggi, con i voti reali come scrutinati dai seggi elettorali. Inizieranno così ad essere diffuse le proiezioni delle percentuali dei voti raccolti dalle liste e dalle coalizione, ma anche le prime indicazioni sull'attribuzione dei seggi.

Elezioni politiche 2018, subito dopo la chiusura dei seggi - alle 23 - inizierà lo scrutinio dei voti. Lo spoglio delle schede non dovrebbe terminare oltre la mattinata di lunedì 5 marzo. Tuttavia una prima indicazione su chi ha vinto le elezioni potrebbe arrivare già intorno alla mezzanotte. Sarà infatti importante quantificare l'affluenza alle urne in una tornata elettorale dove i tanti indecisi potranno essere determinanti mentre i primi dati reali affluiranno dai seggi.

Le prime schede ad essere scrutinate saranno quelle del Senato, ed intorno alle 2 del mattino si potrebbero avere i primi dati certi. A seguire saranno scrutinate le schede della Camera per avere dati completi poco prima dell'alba.

Subito dopo la chiusura dei seggi sarà possibile diffondere i dati degli ultimi sondaggi elettorali raccolti ma non pubblicati come da disposizioni di legge. Il 16 febbraio è l'ultimo giorno in cui è stato possibile pubblicare sondaggi elettorali. Ecco la supermedia di tutti i sondaggi prima del blackout elettorale. Qui invece gli ultimi sondaggi per i candidati governatori di Lazio e Lombardia.

In Lombardia e nel Lazio dove il 4 marzo si terranno anche le elezioni regionali lo scrutinio delle schede delle elezioni regionali si terrà a partire dalle 14:00 di lunedì 5 marzo.

Lazio: Zingaretti 30-34%; Parisi 26-30%; Lombardi 25-29%

Nicola Zingaretti, per il centrosinistra, tra il 30 e il 34%; Stefano Parisi, per il centrodestra, tra il 26 e il 30%; Roberta lombardi per M5s tra il 25 e il 29%; Sergio Pirozzi tra il 2 e il 4%. E' questo il primo exit poll Rai (Consorzio Opinio Italia) per le regionali nel Lazio. Il campione è dell'80%.

Lombardia: Fontana 38-42%, Gori 31-35%

Attilio Fontana 38-42%, per il centrodestra Giorgio Gori 31-35% per il centrosinistra; Dario Violi per il Movimento 5 Stelle 17-21%; Onorio Rosati per Liberi e Uguali 2-4%. E' questo il primo exit poll Rai (Consorzio Opinio Italia) per le regionali nel Lazio. Il campione è dell'80%.

La diretta di MilanoToday e Roma Today

Il 4 marzo si compone la nuova mappa politica dell'Italia: man mano che il Ministero dell'Interno renderà noti i risultati delle elezioni politiche 2018 compariranno i nomi dei candidati che entrano in Parlamento con le percentuali raggiunte dai partiti Regione per Regione, Collegio per collegio.

Alle 23 del 4 marzo si chiudono i seggi e partirà lo spoglio delle schede per le elezioni politiche 2018. Segui la diretta con l'affluenza, gli exit poll, le proiezioni e i dati reali. Dopo lo scrutino potremo conoscere chi sono i nuovi parlamentari eletti alla Camera dai Deputati e al Senato della Repubblica: la prima riunione delle nuove Camere è prevista per il 23 marzo 2018.

Elezioni, chi ha vinto in Valle d'Aosta

I Deputati eletti: --- (Partito)

I Senatori eletti: -- (Partito)

Elezioni, chi ha vinto in Piemonte

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Piemonte 1 - 01 01 Torino - Zona Statistica 16 02 Torino - Zona Statistica 38 03 Torino - Zona Statistica 48 04 Torino - Zona Statistica 61 06 Collegno Piemonte 1 - 02 05 - Ivrea 07 - Settimo Torinese 08 - Moncalieri 09 - Pinerolo Piemonte 2 - 01 05 - Alessandria 06 - Asti 07 - Cuneo 08 - Alba Piemonte 2 - 02 01 - Verbania 02 - Novara 03 - Biella 04 - Vercelli

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Piemonte - 01 01 - Settimo Torinese 02 - Moncalieri 03 - Torino - Collegno 04 - Torino - Zona Statistica 61 Piemonte - 02 05 - Novara 06 - Vercelli 07 - Alessandria 08 - Cuneo

Elezioni, chi ha vinto in Liguria

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Liguria - 01 01 - Sanremo 02 - Savona 03 - Genova - Sestri Liguria - 02 04 - Genova - San Fruttuoso 05 - Genova - Rapallo 06 - La Spezia

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Liguria 01 - Savona 02 - Genova - San Fruttuoso 03 - Genova - La Spezia

Elezioni, chi ha vinto in Lombardia

In Lombardia dove il 4 marzo si terranno anche le elezioni regionali lo scrutinio delle schede delle elezioni regionali si terrà a partire dalle 14:00 di lunedì 5 marzo. La diretta di MilanoToday

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Lombardia 1 - 01 04 - Seregno 05 - Monza 06 - Gorgonzola Lombardia 1 - 02 03 - Bollate 07 - Cinisello Balsamo 09 - Milano - Sesto San Giovanni 10 - Cologno Monzese Lombardia 1 - 03 08 - Milano Area Statistica 117 11 - Milano Area Statistica 74 12 - Milano Area Statistica 84 13 - Milano Area Statistica 105 14 - Milano Area Statistica 144 Lombardia 1 - 04 01 - Abbiategrasso 02 - Legnano 15 - Rozzano Lombardia 2 - 01 02 - Varese 03 - Gallarate 04 - Busto Arsizio Lombardia 2 - 02 01 - Sondrio 05 - Como 06 - Cantù 07 - Merate 08 - Lecco Lombardia 3 - 01 01 - Brescia 02 - Lumezzane 03 - Desenzano Del Garda 04 - Palazzolo Sull'oglio Lombardia 3 - 02 05 - Bergamo 06 - Albino 07 - Treviglio 08 - Romano Di Lombardia Lombardia 4 - 01 01 - Vigevano 02 - Pavia 03 - Lodi Lombardia 4 - 02 04 - Cremona 05 - Suzzara 06 - Mantova

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Lombardia - 01 16 - Pavia 17 - Cremona 18 - Mantova Lombardia - 02 12 - Bergamo 13 - Treviglio 14 - Brescia 15 - Lumezzane Lombardia - 03 08 - Lecco 09 - Cantù 10 - Como 11 - Varese Lombardia - 04 01 - Milano - Area Statistica 84 02 - Milano - Area Statistica 74 03 - Milano - Legnano 04 - Rozzano Lombardia - 05 05 - Cologno Monzese 06 - Monza 07 - Sesto San Giovanni

Elezioni, chi ha vinto in Veneto

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Veneto 1 - 01 01 - Venezia 02 - San Dona' Di Piave 03 - Chioggia 04 - Castelfranco Veneto Veneto 1 - 02 05 - Montebelluna 06 - Conegliano 07 - Belluno 08 - Treviso Veneto 2 - 01 02 - Padova 03 - Vigonza 04 - Abano Terme Veneto 2 - 02 05 - Vicenza 06 - Bassano Del Grappa 07 - Schio Veneto 2 - 03 01 - Rovigo 08 - San Bonifacio 09 - Verona 10 - Legnago 11 - Villafranca Di Verona

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Veneto 01 - Venezia 02 - Belluno 03 - Treviso 04 - Rovigo 05 - Padova 06 - Bassano Del Grappa 07 - Vicenza 08 - Verona 09 - Villafranca Di Verona

Elezioni, chi ha vinto in Trentino Alto Adige

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Trentino-Alto Adige/Südtirol 01 - Bolzano/Bozen 02 - Merano/Meran 03 - Bressanone/Brixen 04 - Trento 05 - Rovereto 06 - Pergine Valsugana

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Trentino-Alto Adige/Südtirol 01 - Bolzano/Bozen 02 - Merano/Meran 03 - Bressanone/Brixen 04 - Trento 05 - Rovereto 06 - Pergine Valsugana

Elezioni, chi ha vinto in Friuli Venezia Giulia

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Friuli-Venezia Giulia - 01 01 - Trieste 02 - Gorizia 03 - Udine 04 - Codroipo 05 - Pordenone

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Friuli-Venezia Giulia 01 - Trieste 02 - Udine

Elezioni, chi ha vinto in Emilia Romagna

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Emilia-Romagna - 01 02 - Cesena 03 - Ravenna 15 - Rimini 16 - Forlì Emilia-Romagna - 02 04 - Ferrara 08 - Cento 09 - Modena 10 - Sassuolo Emilia-Romagna - 03 01 - Imola 05 - San Giovanni In Persiceto 06 - Bologna - Zona Urbana Mazzini 07 - Bologna - Casalecchio Di Reno Emilia-Romagna - 04 11 - Scandiano 12 - Parma 13 - Fidenza 14 - Piacenza 17 - Reggio Nell'emilia

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Emilia-Romagna - 01 01 - Rimini 02 - Ravenna 03 - Ferrara 04 - Bologna Emilia-Romagna - 02 05 - Modena 06 - Reggio Nell'emilia 07 - Parma 08 - Piacenza

Elezioni, chi ha vinto in Toscana

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Toscana - 01 05 - Prato 06 - Pistoia 08 - Massa 09 - Lucca Toscana - 02 10 - Pisa 11 - Poggibonsi 13 - Livorno Toscana - 03 01 - Firenze - Quartiere Vecchio Novoli-Peretola 02 - Firenze - Scandicci 03 - Sesto Fiorentino 04 - Empoli Toscana - 04 07 - Arezzo 12 - Siena 14 - Grosseto

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Toscana - 01 01 - Firenze 02 - Sesto Fiorentino 03 - Prato 05 - Lucca Toscana - 02 04 - Arezzo 06 - Pisa 07 - Livorno

Elezioni, chi ha vinto nelle Marche

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Marche - 01 01 - Ascoli Piceno 02 - Civitanova Marche 03 - Macerata Marche - 02 04 - Ancona 05 - Fano 06 - Pesaro

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Marche 01 - Pesaro 02 - Ancona 03 - Ascoli Piceno

Elezioni, chi ha vinto in Umbria

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Umbria - 01 01 - Perugia 02 - Foligno 03 - Terni

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Umbria 01 - Perugia 02 - Terni

Elezioni, chi ha vinto nel Lazio

Nel Lazio dove il 4 marzo si terranno anche le elezioni regionali lo scrutinio delle schede delle elezioni regionali si terrà a partire dalle 14:00 di lunedì 5 marzo. La diretta di Roma Today

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Lazio 1 - 01 01 - Roma - Quartiere Trionfale 02 - Roma - Quartiere Montesacro 03 - Roma - Zona Castel Giubileo 04 - Roma - Quartiere Collatino 05 - Roma - Zona Torre Angela Lazio 1 - 02 06 - Roma - Quartiere Tuscolano 08 - Roma - Quartiere Ardeatino 09 - Roma - Fiumicino 10 - Roma - Quartiere Gianicolense 11 - Roma - Quartiere Primavalle Lazio 1 - 03 07 - Roma - Pomezia 12 - Guidonia Montecelio 13 - Velletri 14 - Marino Lazio 2 - 01 01 - Viterbo 02 - Civitavecchia 03 - Rieti Lazio 2 - 02 04 - Frosinone 05 - Cassino 06 - Terracina 07 - Latina

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Lazio - 01 01 - Roma - Quartiere Gianicolense 02 - Roma - Quartiere Tuscolano 03 - Roma - Quartiere Portuense Lazio - 02 04 - Roma - Quartiere Collatino 05 - Viterbo 06 - Guidonia Montecelio Lazio - 03 07 - Frosinone 08 - Roma - Fiumicino 09 - Latina 10 - Velletri

Elezioni, chi ha vinto in Campania

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Campania 1 - 01 01 - Giugliano In Campania 03 - Acerra 04 - Casoria 09 - Pozzuoli Campania 1 - 02 05 - Napoli - Circoscrizione 7 San Carlo All'arena 06 - Napoli - Circoscrizione 28 Ponticelli 07 - Napoli - Circoscrizione 9 San Lorenzo 08 - Napoli - Circoscrizione 19 Fuorigrotta Campania 1 - 03 02 - Nola 10 - Portici 11 - Torre Del Greco 12 - Castellammare Di Stabia Campania 2 - 01 01 - Benevento 02 - Ariano Irpino 06 - Avellino Campania 2 - 02 03 - Caserta 04 - Santa Maria Capua Vetere 05 - Aversa Campania 2 - 03 07 - Scafati 08 - Salerno 09 - Battipaglia 10 - Agropoli

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Campania - 01 01 - Benevento 02 - Caserta 03 - Avellino Campania - 02 04 - Giugliano In Campania 06 - Casoria 07 - Napoli - Circoscrizione 7 San Carlo All'arena 08 - Napoli - Circoscrizione 19 Fuorigrotta Campania - 03 05 - Portici 09 - Torre Del Greco 10 - Salerno 11 - Battipaglia

Elezioni, chi ha vinto in Abruzzo

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Abruzzo - 01 03 - Pescara 04 - Chieti 05 - Vasto Abruzzo - 02 01 - L'aquila 02 - Teramo

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Abruzzo 01 - Pescara 02 - L'aquila

Elezioni, chi ha vinto in Molise

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Molise - 01 01 - Isernia 02 - Campobasso

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Molise 01 - Campobasso

Elezioni, chi ha vinto in Puglia

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Puglia - 01 01 - Bari - Circoscrizione 8 Libertà-Marconi-San Girolamo-Fesca 02 - Bari - Bitonto 03 - Molfetta 05 - Altamura Puglia - 02 07 - Lecce 08 - Nardò 09 - Casarano 12 - Francavilla Fontana Puglia - 03 06 - Monopoli 10 - Taranto 11 - Martina Franca 13 - Brindisi Puglia - 04 04 - Andria 14 - San Severo 15 - Cerignola 16 - Foggia

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Puglia - 01 01 - Bari 02 - Altamura 03 - Andria 08 - Foggia Puglia - 02 04 - Brindisi 05 - Lecce 06 - Nardò 07 - Taranto

Elezioni, chi ha vinto in Basilicata

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Basilicata - 01 01 - Potenza 02 - Matera

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Basilicata 01 - Potenza

Elezioni, chi ha vinto in Calabria

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Calabria - 01 01 - Castrovillari 02 - Corigliano Calabro 03 - Cosenza 05 - Crotone Calabria - 02 04 - Catanzaro 06 - Vibo Valentia 07 - Gioia Tauro 08 - Reggio Di Calabria

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Calabria - 01 01 - Crotone 02 - Cosenza 03 - Catanzaro 04 - Reggio Di Calabria

Elezioni, chi ha vinto in Sicilia

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Sicilia 1 - 01 01 - Palermo - Resuttana-San Lorenzo 02 - Palermo - Libertà 03 - Palermo - Settecannoli Sicilia 1 - 02 05 - Bagheria 06 - Monreale 08 - Marsala Sicilia 1 - 03 04 - Gela 07 - Agrigento 09 - Mazara Del Vallo Sicilia 2 - 01 01 - Messina 02 - Barcellona Pozzo Di Gotto 03 - Enna Sicilia 2 - 02 04 - Acireale 05 - Catania 06 - Misterbianco Sicilia 2 - 03 07 - Paternò 08 - Ragusa 09 - Avola 10 - Siracusa

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Sicilia - 01 01 - Palermo - Resuttana-San Lorenzo 02 - Palermo - Bagheria 03 - Marsala 04 - Agrigento 05 - Gela Sicilia - 02 06 - Messina 07 - Acireale 08 - Catania 09 - Siracusa

Elezioni, chi ha vinto in Sardegna

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Sardegna - 01 01 - Cagliari 03 - Carbonia 06 - Oristano Sardegna - 02 02 - Nuoro 04 - Sassari 05 - Olbia

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Sardegna 01 - Cagliari 02 - Nuoro 03 - Sassari

